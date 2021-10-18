Евросоюз хочет закрыть границы для Украины из-за вспышки коронавируса

Евросоюз "зеленая" зона / УНИАН

Европейский союз на этой неделе может исключить Украину из списка безопасных стран, для граждан которых рекомендуется снимать ограничения на въезд из-за распространения коронавируса.

О таких намерениях сообщил в своем аккаунте в Twitter корреспондент Радио Собода Рикард Джозвяк.

"Украина на этой неделе будет исключена из списка безопасных по COVID-19 третьих стран, из которых рекомендуется въезд в ЕС. Ее добавили в середине июля, но вспышка недавних случаев означает, что страна больше не будет входить в список", — написал Джозвяк.

Сейчас в перечне третьих стран, откуда ЕС рекомендует позволить несущественные поездки, находится 16 стран, среди них — Украина.

В страны Евросоюза граждане Украины имеют право попадать без вакцинации, но все же с отрицательным тестом на коронавирус. Об этом говорится в решении Совета ЕС от 15 июля.

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Отметим, по состоянию на утро понедельника, 18 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 9 524 жителей страны.

В том числе заболели 790 детей и 122 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 127 человек; летальных случаев - 177; выздоровели - 3 421 человек.

Ежедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек, заявил главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.