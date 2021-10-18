Евросоюз хочет закрыть границы для Украины из-за вспышки коронавируса

Сейчас в перечне третьих стран, откуда ЕС рекомендует позволить несущественные поездки, находится 16 стран.
Европейский союз на этой неделе может исключить Украину из списка безопасных стран, для граждан которых рекомендуется снимать ограничения на въезд из-за распространения коронавируса.
О таких намерениях сообщил в своем аккаунте в Twitter корреспондент Радио Собода Рикард Джозвяк.
"Украина на этой неделе будет исключена из списка безопасных по COVID-19 третьих стран, из которых рекомендуется въезд в ЕС. Ее добавили в середине июля, но вспышка недавних случаев означает, что страна больше не будет входить в список", — написал Джозвяк.
Сейчас в перечне третьих стран, откуда ЕС рекомендует позволить несущественные поездки, находится 16 стран, среди них — Украина.
В страны Евросоюза граждане Украины имеют право попадать без вакцинации, но все же с отрицательным тестом на коронавирус. Об этом говорится в решении Совета ЕС от 15 июля.
Отметим, по состоянию на утро понедельника, 18 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 9 524 жителей страны.
В том числе заболели 790 детей и 122 медработника.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 127 человек; летальных случаев - 177; выздоровели - 3 421 человек.
Ежедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек, заявил главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.