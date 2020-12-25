Филарет сделал заявление о праздновании Рождества 25 декабря

Иерарх полагает, что украинцы еще морально не готовы отказаться от традиции.
Глава Киевского патриархата Филарет высказал мнение, что украинцы еще не готовы праздновать Рождество 25 декабря.
Как заявил он в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews, для православной церкви с точки зрения вероучения не имеет значения, когда праздновать Рождество 7 января или 25 декабря.
"А только народ влияет на то, что в Украине по сей день традиционно отмечают Рождество 7 января. Ведь даже сегодня украинцы еще морально не готовы отказаться от традиции и перейти на новый стиль празднования", - подчеркнул митрополит.
Филарет добавил, что не только католики, но и многие православные поместные церкви отмечают Рождество за григорианским календарем 25 декабря. По его словам, тех, кто остался верным старому юлианскому календарю и отмечают 7 января, осталось не так уже и много: Украинская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская и Русская церкви.
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Напомним, во время новогодних и рождественских праздников храмы Православной церкви Украины полностью закрываться на карантин не будут, но прихожанам рекомендуют придерживаться необходимых мер безопасности.
Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний прокомментировал вероятность объединения даты празднования Рождества в Украине.
В ПЦУ считают, что перенос даты праздника может иметь добровольную практику. Там не исключили двойное празднование Рождества: некоторые могут праздновать 25 декабря, другие - 7 января.