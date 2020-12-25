Филарет сделал заявление о праздновании Рождества 25 декабря

Патриарх Филарет не против празднования Рождества 25 декабря / УНИАН

Глава Киевского патриархата Филарет высказал мнение, что украинцы еще не готовы праздновать Рождество 25 декабря.

Как заявил он в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews, для православной церкви с точки зрения вероучения не имеет значения, когда праздновать Рождество 7 января или 25 декабря.

"А только народ влияет на то, что в Украине по сей день традиционно отмечают Рождество 7 января. Ведь даже сегодня украинцы еще морально не готовы отказаться от традиции и перейти на новый стиль празднования", - подчеркнул митрополит.

Филарет добавил, что не только католики, но и многие православные поместные церкви отмечают Рождество за григорианским календарем 25 декабря. По его словам, тех, кто остался верным старому юлианскому календарю и отмечают 7 января, осталось не так уже и много: Украинская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская и Русская церкви.

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