Создатели фильма Земляне прокомментировали теракт в Луцке

Фильм Земляне смотреть - создатели кино отреагировали на пиар от Кривоша

Создатели фильма Земляне 2005 года прокомментировали требование террориста из Луцка "фильм Земляне 2005 года смотреть всем".

Режиссер киноленты осудил действия Максима Кривоша .

"Земляне" не одобряют и не потвортсвуют актам террора, поскольку наше послание – это сострадание ко всем существам. Содержание фильма – это продолжающаяся глобальная бойня миллиардов беззащитных животных, которая не только наносит ущерб здоровью человека, но и является основной причиной изменения климата", – написал на официальной странице Землян в Facebook писатель, правозащитник и режиссер фильма Шон Монсон.

Читайте такжеТеракт или постановка: что произошло в Луцке и чем это грозит УкраинеМонсон подчеркнул, что создатели Земле "не используют террор, чтобы побудить людей к террору".

Он также выразил поддержку всем людям, которые были захвачены в Луцке.

"Наши сердца обращены ко всем, кто пострадал от этого испытания, к их семьям, а также к властям, которые обеспечили, чтобы ни одна жизнь не была потеряна. Мы должны двигаться вперед без насилия по отношению ко всем", – отметил режиссер.

Напомним, утром 21 июля 2020 года в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами.

Через некоторое время он выдвинул требования. Мужчина (быстро стало известного, что его зовут Максим Кривош) хотел, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".

Позже в Сети появилось видео президента Владимира Зеленского, который выполнил требование террориста, призвав смотреть фильм Земляне 2005 года. После того, как правоохранители задержали Кривоша, видео было удалено.