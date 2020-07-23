Создатели фильма Земляне прокомментировали теракт в Луцке

Создатели фильма Земляне 2005 года прокомментировали требование террориста из Луцка "фильм Земляне 2005 года смотреть всем".
Режиссер киноленты осудил действия Максима Кривоша .
"Земляне" не одобряют и не потвортсвуют актам террора, поскольку наше послание – это сострадание ко всем существам. Содержание фильма – это продолжающаяся глобальная бойня миллиардов беззащитных животных, которая не только наносит ущерб здоровью человека, но и является основной причиной изменения климата", – написал на официальной странице Землян в Facebook писатель, правозащитник и режиссер фильма Шон Монсон.
Читайте такжеТеракт или постановка: что произошло в Луцке и чем это грозит УкраинеМонсон подчеркнул, что создатели Земле "не используют террор, чтобы побудить людей к террору".
Он также выразил поддержку всем людям, которые были захвачены в Луцке.
"Наши сердца обращены ко всем, кто пострадал от этого испытания, к их семьям, а также к властям, которые обеспечили, чтобы ни одна жизнь не была потеряна. Мы должны двигаться вперед без насилия по отношению ко всем", – отметил режиссер.
Напомним, утром 21 июля 2020 года в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами.
Через некоторое время он выдвинул требования. Мужчина (быстро стало известного, что его зовут Максим Кривош) хотел, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".
Позже в Сети появилось видео президента Владимира Зеленского, который выполнил требование террориста, призвав смотреть фильм Земляне 2005 года. После того, как правоохранители задержали Кривоша, видео было удалено.
Фильм Земляне - о чем он?
"Земляне" (англ. Earthlings) — документальный фильм 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи.
Режиссёром фильма выступил зоозащитник Шон Монсон, закадровый текст прочитан Хоакином Фениксом, в качестве продюсера выступила актриса Мэгги Кью, а музыкант Моби стал автором саундтрека. Каждый из них является веган-активистом.
Фильм поднимает темы расизма, сексизма, видовой дискриминации и прав животных, демонстрируя кадры, полученные при помощи скрытой камеры из зоомагазинов, "щенячих ферм", приютов для бездомных животных, птицефабрик, скотобоен, мест выделки и продажи кожи и меха, спортивных и развлекательных мероприятий и исследовательских лабораторий. © Википедия