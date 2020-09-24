Фокин объяснился насчет "повстанцев" на Донбассе и перевел стрелки на Порошенко

Витольд Фокин / gordon.ua

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин извинился за употребление термина "повстанцы" по отношению к боевикам на Донбассе.

Об этом он сказал в комментарии, которое публикует агентство Интерфакс-Украина.

"И хотя это слово использовалось и предыдущим президентом Украины, в частности, в его речи, если не ошибаюсь, в Цюрихском университете в январе 2015 года, правильно было бы сказать "боевики". Я искренне прошу прощения у всех, кого задели мои слова. Как патриот Украины и, как один из первых руководителей возрожденного Украинского государства, я искренне желаю и сделаю всё для того, чтобы в Украину вернулся мир, чтобы не гибли наши военные, мирные граждане. Такой вижу свою роль в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе", - подчеркнул украинский переговорщик в ТКГ.

Он отметил, что ему действительно жаль, что его оговорка вызвала столь значительный резонанс в обществе.

"В то же время хочу заверить всех, что усилия, которые мы с коллегами прилагаем для достижения нашей с вами общей цели – восстановления суверенитета Украины и территориальной целостности нашего государства в международно-признанных границах, имеют несравненно большее значение, чем неудачно употребленное слово", - добавил Фокин.

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Ранее Фокин в эфире Украинского радио отметил, что можно использовать мандат Совета безопасности ООН и сформировать "международное временное правительство" на неподконтрольных Украине территориях Донбасса и назвал воюющих там против Украины боевиков "повстанцами".