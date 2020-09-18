Фокин оценил свои скандальные слова об амнистии для боевиков

Витольд Фокин / УНИАН

Первый премьер-министр Украины (1991-1992), а ныне ‒ замруководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске по Витольд Фокин еще раз объяснил свое заявление о необходимости всеобщей амнистии для участников войны на Донбассе.

Об этом сообщает Украинское радио со ссылкой на интервью Фокина.

"Нельзя рассчитывать на мир в долгосрочной перспективе, если не объявить всеобщую амнистию. Я не говорил, что надо помиловать преступников, которые насиловали, убивали, издевались, помиловать садистов. В тексте моего выступления было: "Много преступлений, которые должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание, но сегодня, чтобы прекратить войну, моя позиция — не государства, а не ТКГ, а моя личная позиция — нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов Донбасса, а лучше всего Донбасса"", ‒ заявил он.

Фокин также утверждает, что не отказывался встретиться с нардепами в Раде ‒ ради того, чтобы еще раз донести свое видение конфликты на Донбассе. Парламентариям он предложил несколько дат ‒ чтобы встреча прошла в удобный для всех день.

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