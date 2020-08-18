Фокин официально вошел в состав украинской делегации ТКГ по Донбассу

Витольд Фокин / gordon.ua

Президент Владимир Зеленский ввел первого премьер-министра Украины Витольда Фокина в состав украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу.

Об этом говорится в указе №327/202, опубликованном на сайте главы государства.

Фокин будет занимать должность первого заместителя главы делегации (по согласию).

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

president.gov.ua

Как сообщал Главред, ранее бывший президент Украины, глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что готов поехать на оккупированный Донбасс и наладить диалог с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин также выразил готовность поехать в ОРДЛО.