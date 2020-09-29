Фокин прокомментировал требования России по Донбассу

Первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу высказался о требовании России провести выборы на Донбассе.
Во вторник, 29 сентября, первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин прокомментировал требования России в урегулировании конфликта. Он заявил, что "против лома нет приема".
Об этом Фокин сказал во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, трансляцию вел в Facebook депутат Роман Лозинский.
По его словам, Россия требует только то, о чем договаривались.
"Россия требует то, что именно записано в Минских договоренностях - провести выборы и здесь, извините, против лома нет приема", - сказал Фокин.
Заявления Фокина – о чем сообщалось ранее:
- Заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что главным виновником продолжения конфликта на Донбассе является пятый президент Украины Петр Порошенко.
- Замглавы делегации в ТКГ по Донбассу Витольд Фокин заявил, что, Украина должна предоставить особый статус всем районам Донецкой и Луганской областей и объявить всеобщую амнистию участникам боевых действий.
- Замглавы делегации в ТКГ по Донбассу Витольд Фокин заявил, что Украина могла бы прописать в постановление о местных выборах какую-либо конкретную дату проведения избирательного процесса в ОРДЛО. В таком случае Россия и подконтрольные ей боевики не смогли бы что-то предъявить Киеву.
Автор: Адриана Бубновская