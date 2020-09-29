Фокин прокомментировал требования России по Донбассу

Витольд Фокин прокомментировал требования РФ по Донбассу / gordon.ua

Во вторник, 29 сентября, первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин прокомментировал требования России в урегулировании конфликта. Он заявил, что "против лома нет приема".

Об этом Фокин сказал во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, трансляцию вел в Facebook депутат Роман Лозинский.

По его словам, Россия требует только то, о чем договаривались.

"Россия требует то, что именно записано в Минских договоренностях - провести выборы и здесь, извините, против лома нет приема", - сказал Фокин.

Заявления Фокина – о чем сообщалось ранее: