Фокин публично оправдывал захват Россией Крыма

Витольд Фокин (справа) / УНИАН

Витольд Фокин (премьер-министр Украины в 1991-1992 годах) ‒ первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске по урегулированию военного конфликта на Донбассе в 2017-м публично утверждал ‒ Россия была вынуждена оккупировать полуостров Крым.

Соответствующее заявление Фокин сделал в интервью Дмитрию Гордону.

"Есть еще одна версия, и я склонен думать, что она серьезная. Ведь почему американские авианосцы вошли в Средиземное море, прошли Дарданеллы, Босфор? Есть версия, что если бы Россия не захватила в то время Крым, то вполне возможно, она бы потеряла Крым навечно, потому что пришли бы сюда американцы. А Россию нужно понять: у нее там флот", - сказал Фокин.

Напомним, президент Владимир Зеленский 18 августа своим указом ввел Витольда Фокина в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ).

По словам руководителя делегации (первого президента Украины) Леонида Кравчука, Фокин поможет наладить взаимодействие как с жителями Донбасса, которые проживают на неподконтрольных Украине территориях, так и с остальными украинцами.