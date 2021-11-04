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Форма 028: в Минздраве пояснили, как удержаться на работе без прививки от коронавируса

4 ноября 2021, 17:42
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Вакцинированных одной дозой не имеют права увольнять.

Игорь Кузин
Некоторых работников не имеют права отстранять даже без прививки / УНИАН

С 8 ноября в Украине за отказ от COVID-вакцинации начнут отстранять от работы без сохранения зарплаты представителей отдельных профессий. В частности, педагогов и госчиновников.

Но некоторые украинцы смогут остаться на работе и без прививки. Ведь есть условие, при котором власти не вправе отстранить работника. Это - противопоказание к вакцинации.

По словам главного государственного санитарного врача Игоря Кузина, не могут быть отстранены от работы те, кто имеет противопоказания к вакцинации. Но для этого должен быть соответствующий медицинский документ (форма №028), выданное учреждением здравоохранения.

"Сейчас эта форма справки (№028) находится на утверждении центральных органов исполнительной власти и в справке не будет указываться диагноз, поэтому руководитель учреждения может требовать такую ​​справку от сотрудников", - сказал Кузин.

Кроме того, если противопоказания временные, то такая справка будет выдаваться на определенный промежуток времени - от 3 или более месяцев и когда срок действия противопоказаний завершится и человек сможет получить прививку.

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"Мы надеемся, завтра или с понедельника будет (форма №028, - ред.) заюстирована и вступит в работу", - добавил чиновник.

Читайте такжеСоциологи выяснили, почему украинцы не хотят прививаться от коронавирусаТакже, по словам Кузина, те, кто получил одну дозу вакцины, не подлежат отстранению от работы. Отстранение касается только уклоняющихся или отказывающихся от вакцинации украинцев.

"Работники, получившие по крайней мере одну дозу прививки, не могут быть отстранены от работы, поскольку здесь речь не идет об уклонении от вакцинации", - пояснил санврач.

Те, кто переболел коронавирусом и выздоровел, также могут получить медицинскую справку №028. Она будет действительная три месяца.

Напомним, кандидат медицинских наук и известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал о том, как нынешние вакцины противостоят Дельта-штамму.

Также общенациональное исследование Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) показало, что мРНК-вакцины против коронавируса существенно лучше защищают, чем иммунитет после перенесенного заболевания.

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