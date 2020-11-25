G20 не отнесла Украину к странам с замороженными долгами

Киев будет выполнять свои долговые обязательства.
Всемирный банк до середины 2021 года заморозит долги ряду государств, однако страны Большой двадцатки не внесли Украину в перечень счастливчиков.
"Инициатива по приостановлению обслуживания долгов перед официальными кредиторами до середины 2021 года особо уязвимыми странами касается стран с низким доходом по классификации Всемирного банка, к которым Украина не относится", - цитирует Укринформ представителей Министерства финансов.
По информации ведомства, Украина будет выполнять свои долговые обязательства и придерживаться Среднесрочной стратегии управления долгом при использовании диверсифицированных источников привлечения средств.
В министерстве акцентировали, что пандемия коронавируса спровоцировала в Украине масштабный экономический кризис с беспрецедентными цифрами финансовых потерь.
"В этом году пик выплат по внешним платежам Украина уже успешно прошла. Благодаря поддержке наших международных партнеров и развитию внутреннего рынка заимствований Украина уверенно проходит годы пиковой долговой нагрузки", — говорится в сообщении.
Читайте такжеДела плохи: украинцы оценили экономическое положение страны
Напомним, 16 октября в Офисе президента Владимира Зеленского заявляли, что Украина рассчитывает получить очередной транш от МВФ в рамках программы stand-by в конце текущего года или в начале следующего года. Позже в Фонде утверждали, что перспективы дальнейшего сотрудничества зависят от выполнения Киевом ряда требований.
Конституционный суд Украины 27 октября принял решение о признании неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей уголовную ответственность для государственных служащих за внесение недостоверных данных в электронные декларации.
После этого в МВФ заявили, что электронное декларирование отменять нельзя и подчеркнули важность сферы борьбы с коррупцией в контексте двустороннего сотрудничества с Киевом.
Президент Украины Владимир Зеленский 2 ноября заявил, что представители МВФ не собираются ехать в Киев из-за скандального решения КСУ по электронным декларациям.