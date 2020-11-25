G20 не отнесла Украину к странам с замороженными долгами

G20 не отнесла Украину к странам, которым заморозят долги / ZN.UA

Всемирный банк до середины 2021 года заморозит долги ряду государств, однако страны Большой двадцатки не внесли Украину в перечень счастливчиков.

"Инициатива по приостановлению обслуживания долгов перед официальными кредиторами до середины 2021 года особо уязвимыми странами касается стран с низким доходом по классификации Всемирного банка, к которым Украина не относится", - цитирует Укринформ представителей Министерства финансов.

По информации ведомства, Украина будет выполнять свои долговые обязательства и придерживаться Среднесрочной стратегии управления долгом при использовании диверсифицированных источников привлечения средств.

В министерстве акцентировали, что пандемия коронавируса спровоцировала в Украине масштабный экономический кризис с беспрецедентными цифрами финансовых потерь.

"В этом году пик выплат по внешним платежам Украина уже успешно прошла. Благодаря поддержке наших международных партнеров и развитию внутреннего рынка заимствований Украина уверенно проходит годы пиковой долговой нагрузки", — говорится в сообщении.

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