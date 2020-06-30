"Термин "качество детей" — не мой": нардеп Третьякова оправдалась за скандал

Третьякова / УНИАН

Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что ее слова расценили неверно и, в целом, не она придумала термин "некачественные дети".

Во время выступления с трибуны Верховной Рады депутат заявила, что против нее устроили "системную и проплаченную кампанию", поскольку хотят помешать ей изменить систему. Политик не сомневается, что это проделки врагов.

"Грязная кампания свидетельствует об одном — наша команда и я лично наступили на хвост интересам влиятельных людей… Вот почему они испугались и вызвали этот скандал", — сказала она.

Третьякова убеждена, что ее оппоненты не хотят, чтобы в Минске, где она является членом гуманитарной группы ТКГ по Донбассу, "звучала четкая и не двузначная проукраинская позиция".

Читайте такжеНардеп Третьякова обвинила украинцев в отказе от погибших на Донбассе ради льгот"Термин — "качество детей" — не мой. То, что я его использовала в публичной плоскости, я извиняюсь перед всеми украинцами", — добавила она.

Нардеп уточнила, что этот термин использовался нобелевским лауреатом Гери Беккером.

"Все дети прекрасны, божий дар… Речь идет не о бедности, чем вы манипулируете. Речь идет о том, что социальная политика должна быть направлена не от бедных к бедным, а от богатых к бедным", — отметила она.

Третьякова всех своих критиков обвинила в недостойном поведении и назвала "информационными киллерами". Она добавила, что никому не удастся повлиять на ее жизненную позицию.

Как ранее сообщалось, Третьякова сделала скандальное заявление о том, что государство иногда "предоставляет средства" семьям, у которых дети "низкого качества".

Напомним, заместитель руководителя фракции СН Евгения Кравчук рассказала, что в политсиле Галину Третьякову считают профессионалом и не намерены ни лишать ее поста главы комитета, ни требовать от нее сложения мандата.