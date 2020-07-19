В Слуге народа рассказали о секретных чатах для голосования

Галина Третьякова / УНИАН

Народный депутат от Слуги народа Галина Третьякова заявила о том, что перед принятием законопроектов ее коллеги по фракции в закрытых чатах проводят "сигнальное голосование".

Если по его результатам они не набирают достаточно голосов, то тогда рассчитывают на поддержку оппозиции, рассказала она в интервью Громадському.

При этом нардеп продемонстрировала журналистам специальную "политическую доску" с перечнем всех депутатов, благодаря которой можно определить, какие избранники будут голосовать за проекты законов.

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"Для принятия любого законопроекта нужно 226 голосов, соответственно, нужно согласовывать и в середине нашей фракции, чтобы законопроект был поддержан, и посмотреть, как коллеги будут реагировать", – рассказала Третьякова.

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По ее словам, в ходе общения в чатах "слуги народа" смотрят, кто и как поддерживает тот или иной законопроект. И если внутри фракции не набирается необходимого количества голосов за стратегический проект, тогда все действуют по правилу "70 на 30" или "80 на 20".

Напомним, ранее Третьякова угодила в скандал заявив о том, что государство иногда "предоставляет средства" семьям, у которых дети "низкого качества".

Напомним, заместитель руководителя фракции СН Евгения Кравчук рассказала, что в политсиле Галину Третьякову считают профессионалом и не намерены ни лишать ее поста главы комитета, ни требовать от нее сложения мандата.