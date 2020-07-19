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Заявившая о "качестве детей" нардеп пожаловалась на низкую зарплату

Политик возмущена отсутствием аванса.

19 июля 2020, 17:30
Галина Третьякова
Галина Третьякова пожаловалась на низкую зарплату / facebook.com/Галина Третьякова

Депутат от Слуги народа, председатель комитета соцполитики Галина Третьякова, которая стала широко известна после высказывания о "качестве детей", высказала мнение, что парламентарии получают слишком низкую зарплату для качественного исполнения обязанностей.

"Депутатская заработная плата она не только для депутата. Она небольшая, можно даже сказать, что в реалиях для того, чтобы обеспечить работу народного депутата, она маловата", - цитирует Третькову hromadske.

По словам политика, депутатам насчитывают в среднем 42 тысячи гривен в месяц, однако после вычета налогов они получают 32-35 тысяч. Тот, кто ходил в отпуск, получает больше.

"Здесь очень какие-то интересные правила начисления, потому зарплату мы получаем раз в месяц, у нас нет авансов. Нас все время дергают, это один раз в месяц, месяц прошел, ты получаешь ее 10-15 числа, не успеваешь как-то сформировать свои расходы, для того, чтобы это делать", - отметила депутат.

Читайте такжеНардеп Третьякова обвинила украинцев в отказе от погибших на Донбассе ради льготТретьякова пожаловалась, что в бюджете предусмотрены слишком маленькие выплаты на организацию работы народного депутата.

"Народный депутат обязан иметь юридическую поддержку, организационную ... должен быть контроль того, что отображается в СМИ. Кроме того, должен быть личный помощник, который будет твое расписание (формировать) ... На помощников эта сумма, предоставляемая - 42 тысячи гривен на четырех человек. Это мало", - считает нардеп.

Как ранее сообщалось, Третьякова сделала скандальное заявление о том, что государство иногда "предоставляет средства" семьям, у которых дети "низкого качества".

Напомним, заместитель руководителя фракции СН Евгения Кравчук рассказала, что в политсиле Галину Третьякову считают профессионалом и не намерены ни лишать ее поста главы комитета, ни требовать от нее сложения мандата.

Галина Третьякова Слуга народа новости Украины зарплата
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