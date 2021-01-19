ГБР сообщило о подозрении скандальному главе КСУ Тупицкому

Председатель КС после сообщения о подозрении имитирует его невручение, неприобретение статуса подозреваемого, посещая рабочее место.
Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило председателю Конституционного Суда Александру Тупицкому о подозрении в совершении уголовных преступлений против правосудия.
"Следователи Государственного бюро расследований по согласованию с и.о. генерального прокурора сообщили о подозрении судье Конституционного Суда Украины, который осуществляет административные функции его председателя, в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний)", - сообщили в пресс-службе ГБР.
Отмечается, что, пренебрегая требованиями Конституции и положениями Уголовно-процессуального кодекса, действуя с целью препятствования установлению истины в уголовном производстве, в котором он является подозреваемым, этот судья продолжает прибывать на рабочее место, препятствовать установлению истины в уголовном производстве, предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя.
Более того, председатель КС после сообщения о подозрении имитирует его невручение, неприобретение статуса подозреваемого, посещая рабочее место.
"Секретариат КСУ фактически превращен в юридическую фирму его председателя, поскольку последний готовит, печатает, регистрирует, отправляет документы для председателя суда, не имеющие никакого отношения к конституционному судопроизводству, а только связанные с его участием в уголовном производстве", - говорится в сообщении.
Также указано, что иным образом, чем путем отстранения от должности судьи КС и одновременно его председателя, невозможно предотвратить риски влияния последнего на других свидетелей по этому уголовному производству - сотрудников КС, препятствованию предоставлению ими документов на запрос следователя, явки на допрос и тому подобное.
Дело Тупицкого – о чем сообщалось ранее:
- Кроме того, Тупицкий утверждает, что в соответствии с требованиями УПК Украины ему подозрение не вручено.
- 12 января в КСУ заявили, что председатель Суда Александр Тупицкий находится в отпуске и отдыхает вместе со своей семьей в Объединенных Арабских Эмиратах. Стоимость путевки составляет 242 116 гривен.
- 6 января стало известно, что Александр Тупицкий покинул территорию Украины вместе со своей семьей и отправился в ОАЭ.
- 5 января в КСУ провели заседание и сделали заявление о том, что Зеленский не имел права на отстранение Тупицкого. Согласно версии инстанции, отстранить главу Конституционного суда можно только в случае отстранения судьи, его задержания или заключения под стражу.
- 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский по итогам внеочередного заседания СНБО подписал указ, согласно которому глава КСУ Александр Тупицкий временно отстраняется от исполнения своих полномочий на 2 месяца.
- 28 декабря глава КСУ Александр Тупицкий был вызван на допрос в генпрокуратуру с целью вручения ему подозрения по делу о приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области. Тупицкий на вызов не явился, после чего Офис генпрокурора обратился к президенту Владимиру Зеленскому с ходатайством о временном отстранении судьи от занимаемой должности в связи с уголовным производством.