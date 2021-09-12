"Где прошелся Дельта, Альфе и Бете уже нечего делать": врач назвал отличия штаммов коронавируса

Штам коронавируса Дельта имеет все признаки отдельного варианта COVID-19 / REUTERS

Штам коронавируса Дельта имеет все признаки отдельного варианта COVID-19, убежден врач-иммунолог Борис Донской. По его словам, об этом свидетельствует его быстрое распространение и вытеснение предыдущих штаммов. А вот все остальные так называемые новые штаммы коронавируса, о которых сообщается, скорее всего являются вариациями внутри штамма.

"Мы увидели, что это действительно новый вариант, который принципиально отличается по темпам распространения и побеждает своего предшественника. Он вытесняет его. Там, где прошелся Дельта, Альфе и Бете уже нечего делать. Он уже всех инфицировал", — сказал Донской в интервью OBOZREVATEL.

В то же время специалист объясняет, что не все изменения в вирусе дают основания называть его новым штаммом. Поэтому следует с осторожностью относиться к новым сообщениям об обнаружении того или иного штамма коронавируса.

"Сейчас началось волнообразное приписывание всему подряд названия штаммов. Но для того, чтобы говорить о новом штамме, мало выявить определенное изменение в нуклеотидах. Надо показать динамику именно этого штамма в популяции, что он тоже вызывает заболевание, он передается определенными путями, он каким-то образом сохраняется, что он прогрессирует больше, чем предыдущий. Это вариации внутри какого-то штамма. Это может быть абсолютно идентичная вирусная конструкция, а возможно, вообще тупиковый мутант, который не способен к заражению", — добавил он.

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