Где в Украине больше всего болеют коронавирусом: ​в Минздраве назвали регионы​

Названы регионы-лидеры по коронавирусу в Украине / УНИАН

В Украине растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. По данным Минздрава, за последние сутки наибольшее количество новых случаев COVID-19 зарегистрировано в 4 областях Украины и в Киеве.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни зарегистрировано: в Харьковской области - 713 (город Харьков - 534), в Одесской области - 614, в Полтавской области - 580, в городе Киеве - 559 и в Хмельницкой области - 322", - отметил глава МОЗ Максим Степанов на брифинге.

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Всего в Украине, по состоянию на утро, 21 октября выявлено 315 826 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Новых случаев за сутки - 6719, выздоровели от болезни - 132219 человек (+2686 за сутки), умерло из-за последствий COVID-19 - 5927 человек (+141 за сутки).

Заболеваемость COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая обл - 8644 (+121);

Волынская обл - 11367 (+203);

Днепропетровская обл - 11705 (+312);

Донецкая обл - 7629 (+240);

Житомирская обл - 10634 (+163);

Закарпатская обл - 12112 (+156);

Запорожская обл - 6784 (+168);

Ивано-Франковская обл - 17214 (+227);

Кировоградская обл - 1697 (+55);

г. Киев - 31869 (+559);

Киевская обл - 13419 (+253);

Львовская обл - 25702 (+310);

Луганская обл - 2686 (+110);

Николаевская обл - 6256 (+203);

Одесская обл - 19957 (+614);

Полтавская обл - 6880 (+580);

Ровенская обл - 16428 (+244);

Сумская обл - 9509 (+188);

Тернопольская обл - 17970 (+232);

Харьковская обл - 30272 (+713);

Херсонская обл - 2739 (+110);

Хмельницкая обл - 11561 (+322);

Черновицкая обл - 18314 (+233);

Черкасская обл - 7314 (+219);

Черниговская обл - 7164 (+184).

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