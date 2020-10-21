Где в Украине больше всего болеют коронавирусом: ​в Минздраве назвали регионы​

Глава МОЗ назвал регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.
В Украине растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. По данным Минздрава, за последние сутки наибольшее количество новых случаев COVID-19 зарегистрировано в 4 областях Украины и в Киеве.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни зарегистрировано: в Харьковской области - 713 (город Харьков - 534), в Одесской области - 614, в Полтавской области - 580, в городе Киеве - 559 и в Хмельницкой области - 322", - отметил глава МОЗ Максим Степанов на брифинге.
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Всего в Украине, по состоянию на утро, 21 октября выявлено 315 826 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Новых случаев за сутки - 6719, выздоровели от болезни - 132219 человек (+2686 за сутки), умерло из-за последствий COVID-19 - 5927 человек (+141 за сутки).
Заболеваемость COVID-19 в регионах Украины:
- Винницкая обл - 8644 (+121);
- Волынская обл - 11367 (+203);
- Днепропетровская обл - 11705 (+312);
- Донецкая обл - 7629 (+240);
- Житомирская обл - 10634 (+163);
- Закарпатская обл - 12112 (+156);
- Запорожская обл - 6784 (+168);
- Ивано-Франковская обл - 17214 (+227);
- Кировоградская обл - 1697 (+55);
- г. Киев - 31869 (+559);
- Киевская обл - 13419 (+253);
- Львовская обл - 25702 (+310);
- Луганская обл - 2686 (+110);
- Николаевская обл - 6256 (+203);
- Одесская обл - 19957 (+614);
- Полтавская обл - 6880 (+580);
- Ровенская обл - 16428 (+244);
- Сумская обл - 9509 (+188);
- Тернопольская обл - 17970 (+232);
- Харьковская обл - 30272 (+713);
- Херсонская обл - 2739 (+110);
- Хмельницкая обл - 11561 (+322);
- Черновицкая обл - 18314 (+233);
- Черкасская обл - 7314 (+219);
- Черниговская обл - 7164 (+184).
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Власти Украины рассматривают пять сценариев возможного усиления карантина в Украине. При этом решение о локдауне пока что не обсуждается.
- Смертность от коронавируса в Украине является одной из самых низких в мире, она составляет около 2%. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
- Президент Владимир Зеленский рассказал, при каком условии в Украине максимально ужесточат коронавирусный карантин. По его словам, карантин ужесточится лишь в случае, если суточное число зараженных коронавирусом украинцев достигнет 9,5 тысячи человек.