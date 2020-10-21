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Где в Украине больше всего болеют коронавирусом: ​в Минздраве назвали регионы​

21 октября 2020, 11:59

​Глава МОЗ назвал регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19​.

Названы регионы-лидеры по коронавирусу в Украине / УНИАН

В Украине растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. По данным Минздрава, за последние сутки наибольшее количество новых случаев COVID-19 зарегистрировано в 4 областях Украины и в Киеве.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни зарегистрировано: в Харьковской области - 713 (город Харьков - 534), в Одесской области - 614, в Полтавской области - 580, в городе Киеве - 559 и в Хмельницкой области - 322", - отметил глава МОЗ Максим Степанов на брифинге.

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Всего в Украине, по состоянию на утро, 21 октября выявлено 315 826 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Новых случаев за сутки - 6719, выздоровели от болезни - 132219 человек (+2686 за сутки), умерло из-за последствий COVID-19 - 5927 человек (+141 за сутки).

Заболеваемость COVID-19 в регионах Украины:

  • Винницкая обл - 8644 (+121);
  • Волынская обл - 11367 (+203);
  • Днепропетровская обл - 11705 (+312);
  • Донецкая обл - 7629 (+240);
  • Житомирская обл - 10634 (+163);
  • Закарпатская обл - 12112 (+156);
  • Запорожская обл - 6784 (+168);
  • Ивано-Франковская обл - 17214 (+227);
  • Кировоградская обл - 1697 (+55);
  • г. Киев - 31869 (+559);
  • Киевская обл - 13419 (+253);
  • Львовская обл - 25702 (+310);
  • Луганская обл - 2686 (+110);
  • Николаевская обл - 6256 (+203);
  • Одесская обл - 19957 (+614);
  • Полтавская обл - 6880 (+580);
  • Ровенская обл - 16428 (+244);
  • Сумская обл - 9509 (+188);
  • Тернопольская обл - 17970 (+232);
  • Харьковская обл - 30272 (+713);
  • Херсонская обл - 2739 (+110);
  • Хмельницкая обл - 11561 (+322);
  • Черновицкая обл - 18314 (+233);
  • Черкасская обл - 7314 (+219);
  • Черниговская обл - 7164 (+184).

Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Власти Украины рассматривают пять сценариев возможного усиления карантина в Украине. При этом решение о локдауне пока что не обсуждается.
  • Смертность от коронавируса в Украине является одной из самых низких в мире, она составляет около 2%. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
  • Президент Владимир Зеленский рассказал, при каком условии в Украине максимально ужесточат коронавирусный карантин. По его словам, карантин ужесточится лишь в случае, если суточное число зараженных коронавирусом украинцев достигнет 9,5 тысячи человек.

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