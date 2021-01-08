Где Зеленский праздновал Рождество: президент попал в кадр на популярном курорте

Зеленский на курорте Буковель / Фото Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский первые дни Нового года 2021 проводит на горнолыжном курорте Буковель в Карпатах.

Такой вывод можно сделать, судя по фото, которые публикуют пользователи соцсети Instagram.

Фотографии с улыбающимся Зеленским на фоне заснеженной лыжной трассы были опубликованы в соцсети 6 и 7 января. На всех снимках президент улыбается и выглядит довольным. Вероятно, что именно в Карпатах Зеленский праздновал Рождество 2021.

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Напомним: