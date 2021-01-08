Где Зеленский праздновал Рождество: президент попал в кадр на популярном курорте

Снимки с главой государства опубликовали пользователи Instagram.
Президент Украины Владимир Зеленский первые дни Нового года 2021 проводит на горнолыжном курорте Буковель в Карпатах.
Такой вывод можно сделать, судя по фото, которые публикуют пользователи соцсети Instagram.
Фотографии с улыбающимся Зеленским на фоне заснеженной лыжной трассы были опубликованы в соцсети 6 и 7 января. На всех снимках президент улыбается и выглядит довольным. Вероятно, что именно в Карпатах Зеленский праздновал Рождество 2021.
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Напомним:
- Глава Офиса президента Андрей Ермак говорил, что Владимир Зеленский отпразднует Новый год 2021 в президентской резиденции в селе Гута Ивано-Франковской области.
- Новогодние праздники 2020 президент Владимир Зеленский также провел на популярном курорте в Карпатах, а потом вместе с семьей отбыл из Украины в Оман.
Автор: Анна Багрий