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Генерал из США назвал условия членства Украины в НАТО

6 октября 2020, 10:26

Украина должна полностью отказаться от кремлевского влияния и криминальных денег, считает Бен Ходжес.

Бен Ходжес
Россия все еще слишком сильно влияет на Украину, заявил Ходжес / Фото Reuters

Рано или поздно Украина станет частью НАТО. Однако стране предстоит проделать большую работу с точки зрения либеральной демократии и прозрачности государственных систем и судебного процесса.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе в 2014-17 годах, ветеран войн в Ираке и Афганистане Бен Ходжес.

По его словам, Россия все еще слишком сильно влияет на Украину.

"Украина должна решить, и ее руководство должно решить, будет ли оно делать все, что требуется с точки зрения западной интеграции, что означает полный отказ от кремлевского влияния и криминальных денег. Я полагаю, что слишком много людей получают слишком много денег из России. Так что это усложняет задачу", - сказал американский генерал.

По его словам, должны быть сделаны еще несколько вещей:

  • "Запад должен держаться вместе и продолжать отвергать российские претензии на Крым и отвергать другие незаконные действия Кремля, такие как этот мост через Керченский пролив и незаконное нарушение морского судоходства. Мы должны и далее проливать свет на это".
  • "Мы должны продолжать проливать свет на тот факт, что каждую неделю на Донбассе гибнут или получают ранения украинские солдаты. Это возможно только благодаря поддержке Россией и ее руководством так называемых сепаратистов. Никто, ни один серьезный человек не верит, что Россия тут ни при чем. То, что Россия не позволяет ОБСЕ делать свою работу – это позор. Германии и Франции, не только США, следует и далее это подчеркивать".

Кроме того Ходжес выразил обеспокоенность из-за границы между Украиной и Беларусью.

"Нет никаких сомнений в том, что Кремль видит прекрасные возможности в нынешних проблемах в Минске, и они сделают все возможное, чтобы Лукашенко оставался у власти, пока это хорошо для них. Или они заменят его кем-то, кто еще более готов к сотрудничеству. И теперь я боюсь, что это приведет к появлению российских войск в Беларуси, что угрожает Украине, а также Польше, Литве, Латвии", - считает американский генерал.

Напомним:

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