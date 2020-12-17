Геннадий Кернес умер: стала известна предварительная дата похорон

В Харькове состоится церемония прощания с Геннадием Кернесом.
Похороны Геннадия Кернеса состоятся в Харькове в понедельник, или во вторник 21 или 22 декабря.
Об этом рассказал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, сообщает 057.ua.
"Я в 14:00 буду проводить большое совещание по организации похорон в городе Харькове. Могу вам сказать, что похороны ориентировочно будут или в понедельник или во вторник - все зависит от того, как немецкие власти все оформят ", - сказал Терехов.
По его словам, церемонию проведут таким образом, чтобы все желающие смогли проститься с городским головой.
Эту же информацию в комментарии изданию Strana.ua подтвердил друг Кернеса бизнесмен Павел Фукс.
Читайте такжеКернес умер: полное досье на хозяина Харькова — от скандалов до покушения"Обидно, что еще две недели назад, когда была сессия горсовета, он был такой бодрый и довольный. Говорил "Молодцы!". У него была нормальная речь, несмотря на трубку в горле. Мы обрадовались, что он воспарял, а потом через два дня почки отказали. После этого врачи сказали, что теперь только чудо поможет. Мы надеялись на чудо. Последний раз я разговаривал с ним три дня назад. Я уже чувствовал в его голосе какую-то слабость. Он говорил, что сердце колит и болит", - добавил Фукс.
Геннадий Кернес умер:
- В ночь на 17 декабря мер Харькова Геннадий Кернес умер на 62-м году жизни в берлинской клинике Шарите, куда его доставили в сентябре.
- У мэра был подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких.
- 4 ноября Кернеса официально объявили избранным городским головой Харькова по результатам выборов, которые состоялись 25 октября.