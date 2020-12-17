Геннадий Кернес умер: стала известна предварительная дата похорон

Геннадий Кернес / УНИАН

Похороны Геннадия Кернеса состоятся в Харькове в понедельник, или во вторник 21 или 22 декабря.

Об этом рассказал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, сообщает 057.ua.

"Я в 14:00 буду проводить большое совещание по организации похорон в городе Харькове. Могу вам сказать, что похороны ориентировочно будут или в понедельник или во вторник - все зависит от того, как немецкие власти все оформят ", - сказал Терехов.

По его словам, церемонию проведут таким образом, чтобы все желающие смогли проститься с городским головой.

Эту же информацию в комментарии изданию Strana.ua подтвердил друг Кернеса бизнесмен Павел Фукс.

Читайте такжеКернес умер: полное досье на хозяина Харькова — от скандалов до покушения"Обидно, что еще две недели назад, когда была сессия горсовета, он был такой бодрый и довольный. Говорил "Молодцы!". У него была нормальная речь, несмотря на трубку в горле. Мы обрадовались, что он воспарял, а потом через два дня почки отказали. После этого врачи сказали, что теперь только чудо поможет. Мы надеялись на чудо. Последний раз я разговаривал с ним три дня назад. Я уже чувствовал в его голосе какую-то слабость. Он говорил, что сердце колит и болит", - добавил Фукс.

Геннадий Кернес умер: