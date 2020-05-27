У Геннадия Москаля случился инсульт во время прямого эфира - СМИ

Геннадию Москалю в прямом эфире стало плохо / УНИАН

У бывшего главы Закарпатской ОГА, экс-главы Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля предположительно случился инсульт во время прямого эфира.

Об этом сообщили ряд телеграм-каналов.

"Только что в прямом эфире телеканала NewsOne Геннадию Москалю стало плохо. Подозревают инсульт. Эфир прервали", - пишут СМИ.

Также стало известно, что политика забрала скорая. Диагноз инсульт пока не подтвержден.

Отметим, в студии NewsOne политик отвечал на вопросы телеведущего Вячеслава Пиховшека.

"Я в эту команду аферистов не собираюсь идти", - сказал Москаль. После этого ему задали уточняющий вопрос, и в этот момент политику стало плохо.

На видео, которое распространяют в Сети, видно, что Геннадий Москаль начал шататься, у него стали закатываться глаза.

"Извините, пожалуйста, у нас гостю плохо", - сказал ведущий.

Читайте также"Никогда в жизни не извинюсь": Москаль не жалеет, что назвал Супрун еб*нутойНапомним, ранее бывший губернатор Закарпатья, экс-глава Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль заявил в комментарии Главреду, что в 2020 году на Донбассе не будет мира.

В 2024 году президента России Владимира Путина ждут очередные президентские выборы, и ему нужен Донбасс, рассказал экс-чиновник.

По его словам, лидеру РФ нужен восток Украины, чтобы показывать российскому обществу, что он всегда готов "постоять горой за русскоязычных людей", ему нужна картинка для россТВ, чтобы продемонстрировать - "в поле - ветер, на Донбассе - пепел".