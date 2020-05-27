Стало известно, что случилось с Геннадием Москалем

У Москаля резко упало давление / Главред

Украинский политик и бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль, который ранее потерял сознание в студии телеканала NewsOne, не испытывает серьезных проблем со здоровьем. Об этом рассказал журналист Макс Назаров.

По словам ведущего телеканала НАШ, у Москаля возникли проблемы с давлением, однако врачи скорой оперативно справились с ситуацией.

"Итак. Геннадий Москаль уже в норме. У него резко упало давление, но врачам скорой удалось стабилизировать ситуацию. Пожелаем Геннадию Геннадиевичу здоровья", - написал он в Telegram.

Ранее сообщалось, что политик Геннадий Москаль почувствовал себя плохо во время выступления на эфире телеканала NewsOne. В Сети предположили, что у Москаля мог случиться инсульт.

Напомним, политический деятель Геннадий Москаль регулярно комментирует связанные с властью и политическими процессами события. В частности, ранее он высказывался относительно урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе. По мнению Москаля, в ближайшие годы выборы в ОРДЛО провести нельзя, а Россия не отдаст Украине оккупированные территории.