Геращенко рассказал новые подробности авиакатастрофы Ан-26 под Харьковом

Командир Ан-26 имел налет около 800 часов / facebook.com/MNS.GOV.UA

Командир корабля Ан-26, который разбился вечером 25 сентября под Харьковом, был в целом спокоен и готовился сажать самолёт на одном двигателе, что предусмотрено техническими регламентами, рассказал заместитель Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Об этом Геращенко рассказал на своей странице в Facebook в субботу, 26 сентября.

По его словам, министр обороны Андрей Таран дал краткий брифинг для прессы на месте трагедии. Геращенко рассказал итоги брифинга.

"Вчера экипаж самолета Ан-26 ВСУ выполнял штатный полёт по обучению курсантов штурманскому делу.

Командир корабля имел налёт около 800 часов.

По плану самолёт должен был сделать до 10 взлетов и посадок по 15 минут каждая начиная с 18:30 и до 23 часов отрабатывая стандартную процедуру обучения.

После каждой посадки самолёт осматривался техническими специалистами и взлетал снова.

Около 20:38 (точный хронометраж будет опубликован) командир корабля сообщил диспетчеру про неполадки с левым двигателя.

Однако был в целом спокоен и готовился сажать самолёт на одном двигателе, что предусмотрено техническими регламентами.

Видимость была ясной. Ветер минимальный.

Через 8-9 минут командир корабля сказал диспетчеру, что готов к посадке.

Через минуту-две самолёт пропал с радаров, рухнул на землю и загорелся.

На месте трагедии спасатели продолжают разбор конструкций самолета и поиск "чёрных ящиков".

Только после их расшифровки можно будет более точно говорить о том, что произошло с Ан-26", - рассказал Геращенко подробности брифинга министра обороны Украины в соцсети.

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