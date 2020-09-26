Геращенко рассказал новые подробности авиакатастрофы Ан-26 под Харьковом

На месте трагедии спасатели продолжают разбор конструкций самолета и поиск "чёрных ящиков".
Командир корабля Ан-26, который разбился вечером 25 сентября под Харьковом, был в целом спокоен и готовился сажать самолёт на одном двигателе, что предусмотрено техническими регламентами, рассказал заместитель Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Об этом Геращенко рассказал на своей странице в Facebook в субботу, 26 сентября.
По его словам, министр обороны Андрей Таран дал краткий брифинг для прессы на месте трагедии. Геращенко рассказал итоги брифинга.
"Вчера экипаж самолета Ан-26 ВСУ выполнял штатный полёт по обучению курсантов штурманскому делу.
Командир корабля имел налёт около 800 часов.
По плану самолёт должен был сделать до 10 взлетов и посадок по 15 минут каждая начиная с 18:30 и до 23 часов отрабатывая стандартную процедуру обучения.
После каждой посадки самолёт осматривался техническими специалистами и взлетал снова.
Около 20:38 (точный хронометраж будет опубликован) командир корабля сообщил диспетчеру про неполадки с левым двигателя.
Однако был в целом спокоен и готовился сажать самолёт на одном двигателе, что предусмотрено техническими регламентами.
Видимость была ясной. Ветер минимальный.
Через 8-9 минут командир корабля сказал диспетчеру, что готов к посадке.
Через минуту-две самолёт пропал с радаров, рухнул на землю и загорелся.
На месте трагедии спасатели продолжают разбор конструкций самолета и поиск "чёрных ящиков".
Только после их расшифровки можно будет более точно говорить о том, что произошло с Ан-26", - рассказал Геращенко подробности брифинга министра обороны Украины в соцсети.
Авиакатастрофа под Харьковом - о чем говорилось ранее:
- Вечером в пятницу, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской произошла авиакатастрофа – разбился военно-транспортный самолет Ан-26.
- Всего на борту находились 27 человек, из них 25 погибли.
- По состоянию на утро 26 сентября найдено 23 тела – утром спасатели нашли еще одно тело, поиски еще двух продолжаются.
- Два харьковских курсанта сумели спастись – выпрыгнули из самолета во время падения на аэродроме Чугуев. Оба пострадавших в больнице, врачи делают все необходимое, борются за их жизни.
- Одного из курсантов не допустили к выполнению полета на военно-транспортном самолете Ан-26.
- В Харьковской области и в городе Львов 26 сентября объявлено Днем траура по погибшим в авиакатастрофе АН-26. Были подписаны соответствующие распоряжения.