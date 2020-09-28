Геращенко рассказал о том, что происходит с записями разговоров пилотов Ан-26

Место крушения Ан-26 / УНИАН

В понедельник, 28 сентября 2020 года Антон Геращенко ‒ заместитель министра внутренних дел Украины Арсена Авакова ‒ выступил с заявлением о том, что записи переговоров пилотов рухнувшего под Харьковом Ан-26 необходимо как можно скорее сделать достоянием общественности.

Об этом он заявил в эфире телеканала Украина 24.

"Я также считаю, что переговоры пилота с диспетчером, переговоры в кабине пилотов необходимо публиковать, чтобы родные и близкие погибших знали, что произошло, и чтобы вся страна также знала", ‒ сказал он.

Также Геращенко отметил, что в настоящее время специалисты активно изучают записи данных переговоров, а также данные с бортового самописца ("черного ящика").

"В черных ящиках есть записи переговоров пилотов с диспетчерами, есть запись того, что говорили диспетчеры, что говорили пилоты в кабине в последние секунды перед трагедией и также запись технических параметров работы двигателей планера самолета", ‒ подытожил он.

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Крушение самолета Ан-26 под Харьковом:

Самолет Ан-26 рухнул на землю в минувшую пятницу, 25 сентября 2020 года, около 20:45 в двух километрах от военного аэропорта города Чугуев (Харьковская область).

Самолет ВСУ из военной части А-4104 потерпел крушение во время захода на посадку. Он загорелся, пожар удалось потушить к 21:55. На борту Ан-26 находились 27 курсантов и офицеров Харьковского университета ВС ВСУ имени Кожедуба.

26 человек погибли в результате крушения.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что самолет потерпел крушение во время проведения тренировочных маневров.

Председатель Харьковской обладминистрации Алексей Кучер назвал предварительной причиной катастрофы отказ левого мотора самолета.

Министр обороны Украины Андрей Таран утверждал, что, согласно предварительной информации, причиной катастрофы Ан-26 стал отказ датчика в двигателе.

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