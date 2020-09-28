Геращенко рассказал о том, что происходит с записями разговоров пилотов Ан-26

Заместитель министра Авакова утверждат - в распоряжении комиссии по расследованию крушения Ан-26 на Харьковщине скоро будет полный массив данных.
В понедельник, 28 сентября 2020 года Антон Геращенко ‒ заместитель министра внутренних дел Украины Арсена Авакова ‒ выступил с заявлением о том, что записи переговоров пилотов рухнувшего под Харьковом Ан-26 необходимо как можно скорее сделать достоянием общественности.
Об этом он заявил в эфире телеканала Украина 24.
"Я также считаю, что переговоры пилота с диспетчером, переговоры в кабине пилотов необходимо публиковать, чтобы родные и близкие погибших знали, что произошло, и чтобы вся страна также знала", ‒ сказал он.
Также Геращенко отметил, что в настоящее время специалисты активно изучают записи данных переговоров, а также данные с бортового самописца ("черного ящика").
"В черных ящиках есть записи переговоров пилотов с диспетчерами, есть запись того, что говорили диспетчеры, что говорили пилоты в кабине в последние секунды перед трагедией и также запись технических параметров работы двигателей планера самолета", ‒ подытожил он.
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Крушение самолета Ан-26 под Харьковом:
- Самолет Ан-26 рухнул на землю в минувшую пятницу, 25 сентября 2020 года, около 20:45 в двух километрах от военного аэропорта города Чугуев (Харьковская область).
- Самолет ВСУ из военной части А-4104 потерпел крушение во время захода на посадку. Он загорелся, пожар удалось потушить к 21:55. На борту Ан-26 находились 27 курсантов и офицеров Харьковского университета ВС ВСУ имени Кожедуба.
- 26 человек погибли в результате крушения.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что самолет потерпел крушение во время проведения тренировочных маневров.
- Председатель Харьковской обладминистрации Алексей Кучер назвал предварительной причиной катастрофы отказ левого мотора самолета.
- Министр обороны Украины Андрей Таран утверждал, что, согласно предварительной информации, причиной катастрофы Ан-26 стал отказ датчика в двигателе.
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