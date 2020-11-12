"Герегой поводили по губам": Эпицентр влип в скандал из-за карантина выходного дня

В Эпицентре анонсировали работу в период карантина выходного дня / фото: golos.ua

Известная торговая сеть Эпицентр после введения в Украине карантина выходного дня сообщила о том, что запланировала "72-часовую пятницу".

Соответствующее сообщение опубликовано в Facebook Эпицентра.

"Продукты у нас есть, товары медицинского предназначения, лекарства - есть, корм для животных - есть. Завозим горючее", - говорится в сообщении.

На скандальную рекламу Эпицентра обратил внимание министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он возмутился заявлением торговой сети о торговле во время карантина выходного дня и призвал правительство на это отреагировать.

При этом Степанов предложил представителям Эпицентра съездить вместе с ним в реанимацию к больным с коронавирусом.

"Хотите "покуражиться"? Сделать фарс на здоровье людей? Поехали со мной в реанимацию! "Покуражтесь" перед людьми, которые умирают каждый день, которые лежат в реанимации", - заявил он в ходе онлайн-брифинга.

Степанов подчеркнул, что будет ответ со стороны правительства на сложившуюся ситуацию: "Я уверен, что мои коллеги в правительстве, которые, в том числе, отвечают за контроль, дадут соответствующий ответ".

В свою очередь в пресс-службе Эпицентра сообщили РБК-Украина о том, что они не получили официального постановления Кабмина.

Отметим, что на скандальную рекламу Эпицентра уже отреагировали пользователи в Сети:

"Базари в вихідні працюватимуть. Епіцентр - працюватиме. Церкви працюватимуть. Працюватиме транспорт… Не працюватиме музей гончарства і йога-студії - главні істочніки распостранєнія зарази...", - отметил блогер Виталий Чепинога.

"А тем временем Герега вытер член об минздрава, главсанврача и лично президента. Просто потому что в первый раз это можно было сделать за символическую плату. Уверен, что в этот раз это уже было бесплатно", - пишет блогер Денис Гороховский.

"Кинотеатр "Велюровый Эпицентр" работает исключительно на выходные. А теперь ещё и с карантинным вкусом", - иронизирует экс-нардеп Борислав Береза.

"Наслідуючи "Епіцентр" 72-годину п'ятницю можуть оголосити й інші ТЦ. Як іще боротися з "шмигалізмом"?", - задается вопросом политтехнолог Анатолий Луценко.

"Эпицентр вытащил своего герегу и поводил им по губам всем мелким и средним предпринимателям. Шмыгаль дунул пятку степанова и заявил о том, что Европа берет с нас пример в борьбе с короной. На 8-м месяце эпидемии свершился прорыв - правительство перенаправило 800 млн из дорожного фонда на фонд борьбы с ковидом, которые до этого выделили из фонда по борьбе с ковидом в дорожный фонд. Ничего, ещё пару месяцев и они начнут закупать аппараты ИВЛ и проводить кислород в больницах", - написал Павел Тука.

На ситуацию уже обратили внимание в Верховной Раде. Нардеп от Слуги народа Елизавета Богуцкая решила устроить бойкот выходного дня, в том числе Эпицентру.

"Вот чтобы Эпицентрам, как самым крупным "аптекам" страны жизнь мёдом не казалась, я отказываюсь в выходные что-либо у них покупать. Стадион, так стадион. Бойкот выходного дня", – написала Богуцкая на своей странице в Facebook.

Эпицентр является крупнейшим торгово-розничным предприятием Украины. Основная специализация компании — розничная торговля товарами для отделки дома, мебелью, бытовой химией, автотоварами, товарами для сада и огорода и строительными материалами. Владельцами являются супруги Александр и Галина Гереги.

Карантин выходного дня в Украине: