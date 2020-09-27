"Гермафродитные уродцы": украинского ведущего выгнали с работы из-за "языка вражды"

Богдан Буткевич отстранен от ведения программ на Украинском радио.
Руководство Украинского радио решило отстранить от работы ведущего Богдана Буткевича после его "нетолерантных высказываний".
Об отстранении Буткевича от ведения психологической программы Гормон счастья говорится в сообщении Украинского радио в Facebook.
Сообщается, что Буткевич не изменил своего мнения даже после беседы с менеджментом радиокомпании.
"После разговора менеджмента радио с ведущим, он не усматривает в своих высказываниях языка вражды, в дальнейшем он не будет участвовать в ведении программы "Гормон счастья", — подчеркнули в Украинском радио.
Отметим, что в анонсе ток-шоу на тему Кризис маскулинности и феминности. Мужчина и женщина, Буткевич высказался о людях с нетрадиционной гендерной идентичностью.
"Каждый, конечно, свободен сходить с ума и жить по-своему. Но вот меня в последнее время немного напрягает, когда становится немодно быть мужчиной. И я сейчас не только о внешности — хотя и о ней тоже. Потому что когда видишь, какие гермафродитные уродцы считаются хорошими — аж тянет пересмотреть Терминатор или Рэмбо", - написал Буткевич в Facebook.
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Напомним, ранее известный украинский книжный магазин Книгарня Є оказался в эпицентре скандала после публикации сообщения об отсутствии господдержки и большей рентабельности российских книг в Украине.