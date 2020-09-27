"Гермафродитные уродцы": украинского ведущего выгнали с работы из-за "языка вражды"

Богдан Буткевич / Фейсбук Б.Буткевича

Руководство Украинского радио решило отстранить от работы ведущего Богдана Буткевича после его "нетолерантных высказываний".

Об отстранении Буткевича от ведения психологической программы Гормон счастья говорится в сообщении Украинского радио в Facebook.

Сообщается, что Буткевич не изменил своего мнения даже после беседы с менеджментом радиокомпании.

"После разговора менеджмента радио с ведущим, он не усматривает в своих высказываниях языка вражды, в дальнейшем он не будет участвовать в ведении программы "Гормон счастья", — подчеркнули в Украинском радио.

Отметим, что в анонсе ток-шоу на тему Кризис маскулинности и феминности. Мужчина и женщина, Буткевич высказался о людях с нетрадиционной гендерной идентичностью.

"Каждый, конечно, свободен сходить с ума и жить по-своему. Но вот меня в последнее время немного напрягает, когда становится немодно быть мужчиной. И я сейчас не только о внешности — хотя и о ней тоже. Потому что когда видишь, какие гермафродитные уродцы считаются хорошими — аж тянет пересмотреть Терминатор или Рэмбо", - написал Буткевич в Facebook.

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Напомним, ранее известный украинский книжный магазин Книгарня Є оказался в эпицентре скандала после публикации сообщения об отсутствии господдержки и большей рентабельности российских книг в Украине.