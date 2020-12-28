Глава КСУ Тупицкий проигнорировал допрос в Офисе генпрокурора

Тупицкий не явился на допрос в Офис генпрокурора / УНИАН

В понедельник, 28 декабря, глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не пришел в Офис Генерального прокурора для проведения процессуальных действий.

О том, что Тупицкий проигнорировал допрос, сообщил агентству Интерфакс-Украина информированный источник. "Тупицкий не пришел для процессуальных действий ", - сказал собеседник агентства.

Подробности не сообщаются.

Отметим, Тупицкого 24 декабря вызвали повесткой в Офис Генерального прокурора для проведения процессуальных действий.

По данным СМИ, главе КСУ подготовили подозрение по делу о завладении имуществом завода в Зугрэсе Донецкой области.

В Офисе генпрокурора заявили, что главу Конституционного суда Александра Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля.

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