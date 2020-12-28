Глава КСУ Тупицкий проигнорировал допрос в Офисе генпрокурора

Главу Конституционного суда Александра Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля.
В понедельник, 28 декабря, глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не пришел в Офис Генерального прокурора для проведения процессуальных действий.
О том, что Тупицкий проигнорировал допрос, сообщил агентству Интерфакс-Украина информированный источник. "Тупицкий не пришел для процессуальных действий ", - сказал собеседник агентства.
Подробности не сообщаются.
Отметим, Тупицкого 24 декабря вызвали повесткой в Офис Генерального прокурора для проведения процессуальных действий.
По данным СМИ, главе КСУ подготовили подозрение по делу о завладении имуществом завода в Зугрэсе Донецкой области.
В Офисе генпрокурора заявили, что главу Конституционного суда Александра Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля.
Скандал с КСУ – о чем сообщалось ранее:
- 25 декабря Владимир Зеленский заявил, что перезагрузка состава и работы Конституционного суда Украины должна начаться в первую очередь с увольнения руководителя инстанции Александра Тупицкого. Ему следует добровольно подать в отставку.
- 9 декабря в Венецианской комиссии заявили, что вердикт КСУ от 27 октября по электронному декларированию содержит нарушения. Комиссия рекомендует Верховной Раде восстановить антикоррупционное законодательство с включением пункта о лишении свободы.
- 4 декабря Верховная Рада приняла закон о восстановлении е-декларирования в Украине. Согласно принятым изменениям, уголовная ответственность предполагает штраф и общественные работы.
- 14 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что парламенту предстоит решать проблему с Конституционным судом.
- 3 ноября комитет парламента по вопросам антикоррупционной политики поддержал законопроект №4304 о возобновлении электронного декларирования в первоначальном виде. Авторами документа стали спикер Дмитрий Разумков и еще более сотни нардепов из разных фракций.
- 30 октября Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, предполагающий увольнение судей Конституционного суда.
- 28 октября Суд лишил права Национальное агентство по предупреждению коррупции проводить мониторинг электронных деклараций и обязал НАПК закрыть соответствующий реестр.
- 27 октября КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов чиновниками, судьями и депутатами.
Автор: Адриана Бубновская