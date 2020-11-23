Глава Меджлиса подхватил коронавирус

Рефат Чубаров получил положительный результат теста.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заразился коронавирусом. Он получил положительный тест на COVID-19.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Против своей воли стал членом клуба COVID-19. Теперь задача с помощью Всевышнего покинуть этот клуб без потерь", - написал Чубаров.
Напомним, 23 ноября руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что выздоровел от COVID-19. Он заболел в один день с президентом Владимиром Зеленским и тоже проходил лечение в Феофании.
9 ноября Ермак заболел COVID-19. Тогда он пошел на самоизоляцию, однако продолжил свою работу дистанционно.
Кроме того, о выздоровлении от коронавируса также сообщил Зеленский. По его словам, он уже работает в обычном режиме.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 23 ноября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Киеве, Харьковской и Черкасской областях недостаточное количество кроватей с кислородом.
- 20 ноября министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, при котором министерство будет требовать от правительства введения более жесткого карантина в Украине. По его словам, локдаун потребуют, когда ежедневно будут фиксировать 30 тысяч больных.
- 11 ноября правительство Украины ввело карантин выходного дня - он будет действовать с 14 по 30 ноября включительно. С 00:00 субботы до 00:00 воскресенья запрещается работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.
Автор: Екатерина Трохимчук