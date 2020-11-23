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Глава Меджлиса подхватил коронавирус

23 ноября 2020, 20:01

Рефат Чубаров получил положительный результат теста.

Чубаров
Чубаров заразился коронавирусом / lenta-ua.net

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заразился коронавирусом. Он получил положительный тест на COVID-19.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Против своей воли стал членом клуба COVID-19. Теперь задача с помощью Всевышнего покинуть этот клуб без потерь", - написал Чубаров.

Напомним, 23 ноября руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что выздоровел от COVID-19. Он заболел в один день с президентом Владимиром Зеленским и тоже проходил лечение в Феофании.

9 ноября Ермак заболел COVID-19. Тогда он пошел на самоизоляцию, однако продолжил свою работу дистанционно.

Кроме того, о выздоровлении от коронавируса также сообщил Зеленский. По его словам, он уже работает в обычном режиме.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 23 ноября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Киеве, Харьковской и Черкасской областях недостаточное количество кроватей с кислородом.
  • 20 ноября министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, при котором министерство будет требовать от правительства введения более жесткого карантина в Украине. По его словам, локдаун потребуют, когда ежедневно будут фиксировать 30 тысяч больных.
  • 11 ноября правительство Украины ввело карантин выходного дня - он будет действовать с 14 по 30 ноября включительно. С 00:00 субботы до 00:00 воскресенья запрещается работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.

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