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Глава Минобразования пожаловался на пустой Фонд борьбы с коронавирусом

31 августа 2020, 20:14

Глава ведомства надеется получить средства в следующем году.

Сергей Шкарлет
Сергей Шкарлет сообщил, что денег на школы нет / Фото: LB.ua

Министр образования и науки Сергей Шкарлет утверждает, что не получил никаких средств из запрошенных более двух млрд грн из Фонда борьбы с коронавирусом, поскольку в нем денег нет.

"Из (фонда – прим. Ред.) COVID ничего не было выделено, заявка наша есть на два с чем-то миллиарда, но пока ничего не было выделено. Возможно, в октябре будет, когда будет перераспределение. Фонд COVID сегодня пуст, там нет ни копейки", — сказал Шкарлет на брифинге, отвечая на вопрос, сколько денег выделено из фонда на безопасность педагогов.

По словам министра, ведомство уже направило бюджетное предложение относительно расходов на санитарную защиту педагогов на следующий год.

"Мы предусмотрели на следующий год, по крайней мере, подали бюджетное предложение на новую субвенцию в отношении санитарной защиты, это где-то 13,3 млрд", — отметил Шкарлет.

Читайте такжеПродленка в школе во время эпидемии: Степанов рассказал, что должны делать учителяНапомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов озвучил правила, по которым будут работать детские учреждения с 1 сентября.

Как ранее сообщалось, в Ивано-Франковске из-за коронавируса продлили каникулы в школах – дети будут дома до 11 сентября. При этом дистанционного обучения не будет.

Отметим, руководитель Минздрава Максим Степанов рассказал о начале учебного процесса в школах в условиях адаптивного карантина в Украине.

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