Глава Нацполиции хочет узаконить проституцию и высказался о легализации наркотиков и оружия

Глава Нацполиции хочет узаконить проституцию / Newsru.co.il

Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил о необходимости легализации проституции в Украине.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

По его мнению, об этом можно будет говорить в случае, если государство сможет законодательно определить правила игры на этом "рынке".

"Но это должна быть широкая общественная дискуссия. Я не боюсь об этом сказать, потому что эта проблема существовала, существует и будет существовать во всем мире. И Украина здесь не исключение", - подчеркнул глава Нацполиции.

В то же время он считает, что вопрос о легализации оружия нужно поднимать после окончания войны.

"Что касается наркотиков, то у меня есть несколько цифр, которые важно услышать. Так, с начала года полиция изъяла уже 2,6 млн доз наркотиков", - заявил он.

Клименко считает, что употребление марихуаны в медицинских целях должно быть четко определено законом.

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"Но на сегодняшний день любая легализация даст возможность медицинским корпорациям под эту марку сделать определенные вещи или определенные действия, которые потом отразятся на наших детях", - добавил глава НПУ.

Напомним, ранее народный депутат от Слуги народа, глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила о том, что в Украине секс-индустрию необходимо детенезировать, а государство должно взять под контроль эту сферу.