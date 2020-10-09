Глава Нафтогаза показал, как дрессирует кота

Коболев опубликовал домашнее видео, где он дрессирует кота / УНИАН

Глава Нафтогаза Андрей Коболев показал, как дрессирует своего домашнего питомца - кота Ральф породы мейн-кун.

"Карантин бывает очень полезным — позволяет видеть то, на что не хватает времени в обычной жизни", - подписал он видео, которое опубликовал в Facebook.

Коболев сообщил, что его коту шесть месяцев. По его словам, такие занятия полезны для его домашнего питомца.

Он пожелал подписчикам своего блога здоровья и хороших выходных.

Пользователи начали активно комментировать видео главы Нафтогаза.

"Вот откуда техника дрессировки Газпрома".

"Красавец. Рыжий, к деньгам".

"Классное чудовище".

"Тигр".

Читайте такжеКоболев пояснил резкий скачок цен на газНапомним, по прогнозу Минфина, в 2020-2023 годах убытки Нафтогаза превысят 21 миллиард. Это связано в том числе и со значительным снижением объемов реализации голубого топлива.

Как сообщают пленки Деркача: Коболева в Нафтогазе прикрывал Байден через Порошенко. По данным нардепа Андрея Деркача, американским чиновникам был выгоден Андрей Коболев во главе Нафтогаза Украины.