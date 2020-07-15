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Зеленский определился с кандидатурой на пост главы НБУ и АМКУ

В парламенте зарегистрирован проект постановления.

15 июля 2020, 23:20
Кирилл Шевченко
Кирилл Шевченко стал кандидатом на пост главы НБУ / Фото: kirillshevchenko.com

В Верховную Раду на рассмотрения финансового комитета внесли кандидатуру Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка Украины.

"В соответствии с пунктом 18 ч. 1 статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: Назначить Шевченко Кирилла Евгеньевича на должность Председателя Национального банка Украины", - говорится в тексте проекта постановления, который обнародован на сайте парламента.

Председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко рассматривался президентом Украины как основной кандидат на пост главы НБУ.

Отметим, Шевченко занимает пост главы правления Укргазбанка с мая 2015 года. До этого занимал должность первого заместителя и исполнительного обязанности главы правления. В 2012-2014 годах был советником руководителя Ощадбанка. Его кандидатура в качестве нового главы НБУ обсуждалась в Офисе президента еще в начале июля — сразу же после того, как бывший руководитель Нацбанка Яков Смолий подал в отставку.

Также в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления от 15 июля о назначении Ольги Пищанской на должность главы Антимонопольного комитета.

Напомним, ранее народные депутаты проголосовали за отставку Смолия с поста главы НБУ.

В свою очередь Яков Смолий заявил о политическом давлении на регулятор через суды, информационные атаки и необоснованные политические оценки.

Позже бывший глава Нацбанка сообщил подробности встречи с президентом Владимиром Зеленским.

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