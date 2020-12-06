​Главнокомандующий ВСУ​ указал на проблему с ракетами Нептун​ для армии

В ВСУ назвали проблемы с ракетами Нептун / ukroboronprom.com.ua

Вооруженным силам Украины требуется пять ракетных комплексов Нептун, однако этот вопрос пока открыт из-за ограниченных возможностей производителя и финансирования армии. По словам главнокомандующего ВСУ, генерал-полковника Руслана Хомчака, ​на сегодня потребности для ВСУ формируются по приоритетности и сначала закрываются критические потребности.​

"Проблемы для Вооруженных сил, чтобы заказать этот комплекс нет никакой. Но есть проблема в том, будут ли на это средства в Министерстве обороны. И вторая проблема, сделает ли нам их сам производитель. Мне надо сегодня заказать 5 комплексов Нептун, чтобы расставить их по всему побережью", - пояснил Хомчак, в интервью Апостроф.

По словам Хомчака, ракетный комплекс Нептун относится к критическим потребностям ВСУ.​

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"Нептун - классная вещь. Я готов заказать его уже сегодня, но знаете, чем это закончится? Закончится это тем, что скажут, что Генеральный штаб очень часто меняет ГОЗ (государственный оборонный заказ - ред.). А знаете, почему такое происходит? Потому что нам не могут дать то, что мы просим. А если не могут дать, но средства выделены, то что тогда я должен делать - отдать деньги в бюджет или купить на них что-то другое? Я считаю, что в первую очередь нужно закрыть критическую потребность, затем важную, а потом все остальные. Нептун входит в критическую потребность. Мы хотели включить Нептун в ГОЗ 2020 года, но мне сказали, что в этом году их не будет, дай Бог, чтобы их вообще приняли на вооружение.", - отметил Главнокомандующий ВСУ.

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При этом Руслан Хомчак предположил, что ВСУ начнут использовать ракетные комплексы Нептун ориентировочно через год.

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