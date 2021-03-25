Главный санврач Ляшко объявил, что вылечился от коронавируса

Виктор Ляшко / УНИАН

Заместитель министра здравоохранения Украины и главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, который заразился коронавирусом COVID-19 после прививки индийским препаратом СoviShield", выздоровел и вернулся к работе. Об этом в четверг, 25 марта, чиновник написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Как и прогнозировал, болезнь протекала легко, без осложнений. Согласно стандарту оказания медицинской помощи при COVID-19, находился на больничном до отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования. В таком случае сдавать повторно ПЦР-тест не нужно", ‒ утверждает Ляшко.

По словам чиновника, после того, как человеку вкалывают первую дозы вакцины (и если он заражается в течение 22 суток после прививки) течение коронавируса проходит заметно легче.

"Напомню, что в соответствии с рекомендациями специалистов НТГЭИ [Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики ‒ Главред] мы увеличили срок ввода второй дозы до 90 дней, с целью повышения эффективности иммунобиологического препарата AstraZeneka/Covishield соответствии с инструкцией производителя. В моем случае вторая доза вакцины уже будет через 6 месяцев", ‒ подытожил Ляшко.

Читайте такжеПочему в заражении Ляшко ковидом зрады меньше, чем кажется

Напомним, ранее сообщалось: