Главный санврач поставил точку в конфликте о вреде сала для организма

Виктор Ляшко / УНИАН

Главный санитарный врач Виктор Ляшко пояснил принципы правильного питания во время эпидсезона гриппа и ОРВИ, а также высказал свое мнение относительно конфликта о вреде-пользе сала для организма человека.

"Для увеличения сопротивляемости организма к развитию болезней, нужно придерживаться принципов здорового питания и пытаться формировать свою здоровую тарелку", - написал Ляшко в Facebook.

Чиновник призвал сбалансированно питаться, употреблять достаточное количество белков, жиров, а также овощей и фруктов. Он рекомендовал ограничить в рационе количество сахара и соли.

Ляшко перечислил продукты, которые способны повысить сопротивление иммунной системы к проникновению вирусов.

Витамин А - говяжья печень, печень трески, морковь, бобовые, шпинат, брокколи.

Витамин С - содержится в составе овощей фруктов и ягод (болгарский перец, брокколи, томаты, цитрусовые, киви, клубника).

Витамин D - формируется в коже человека под действием ультрафиолетовых лучей. Есть также в морской рыбе и морепродуктах, желтках яиц.

Витамин Е - поступает при потреблении семян подсолнечника, орехов, авокадо, шпината, тыквы, оливкового масла, форели, креветок.

Цинк - содержится в большом количестве в злаковых, бобовых, говядине, яйцах, сыре, морепродуктах, орехах и семенах.

Селен - различные злаковые, яйца, творог, семечки, чеснок, белое мясо птицы, морская рыба и морепродукты.

Ляшко подчеркнул, что сало должно присутствовать в рационе здорового человека, им можно лакомиться, но не нужно злоупотреблять.

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