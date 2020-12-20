Главный санврач поставил точку в конфликте о вреде сала для организма

Чиновник считает, что продукт является полезным, если соблюдать меру.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко пояснил принципы правильного питания во время эпидсезона гриппа и ОРВИ, а также высказал свое мнение относительно конфликта о вреде-пользе сала для организма человека.
"Для увеличения сопротивляемости организма к развитию болезней, нужно придерживаться принципов здорового питания и пытаться формировать свою здоровую тарелку", - написал Ляшко в Facebook.
Чиновник призвал сбалансированно питаться, употреблять достаточное количество белков, жиров, а также овощей и фруктов. Он рекомендовал ограничить в рационе количество сахара и соли.
Ляшко перечислил продукты, которые способны повысить сопротивление иммунной системы к проникновению вирусов.
Витамин А - говяжья печень, печень трески, морковь, бобовые, шпинат, брокколи.
Витамин С - содержится в составе овощей фруктов и ягод (болгарский перец, брокколи, томаты, цитрусовые, киви, клубника).
Витамин D - формируется в коже человека под действием ультрафиолетовых лучей. Есть также в морской рыбе и морепродуктах, желтках яиц.
Витамин Е - поступает при потреблении семян подсолнечника, орехов, авокадо, шпината, тыквы, оливкового масла, форели, креветок.
Цинк - содержится в большом количестве в злаковых, бобовых, говядине, яйцах, сыре, морепродуктах, орехах и семенах.
Селен - различные злаковые, яйца, творог, семечки, чеснок, белое мясо птицы, морская рыба и морепродукты.
Ляшко подчеркнул, что сало должно присутствовать в рационе здорового человека, им можно лакомиться, но не нужно злоупотреблять.
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Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины заявили о вреде сала и других жиров для организма, призвав отказаться от этого продукта в пользу авокадо и красной рыбы.
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