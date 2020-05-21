Политолог назвал главный вызов и проблему Зеленского

Владимир Зеленский / скриншот theguardian.com

За год президентства Владимир Зеленский не допустил явных ошибок, а его рейтинг остается беспрецедентно высоким. Политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что украинцы по-прежнему не видят ему альтернативы и не хотят возвращаться к старым лицам.

Кроме того, Зеленского поддерживают и потому, что он убедительно демонстрирует свои добрые намерения и стремление к переменам.

"Пока на всеукраинском уровне не появится альтернатива Зеленскому, его рейтинг и доверие к нему никуда не денутся", - сказал Загородний в комментарии Главреду.

"Явных ошибок Зеленский пока не допустил, что бы ни говорили его оппоненты. Он умеет правильно и вовремя отходить назад, если видит сопротивление населения. Он грамотно маневрирует при решении проблемы Донбасса и во взаимоотношениях с Россией. И, поскольку украинцы не видят глобальных ошибок, видят старание Зеленского, они готовы подождать. Ведь в явных коррупционных скандалах он не засветился, как это было с Порошенко и Януковичем", - добавил политолог.

При этом, по мнению Загороднего, главный вызов и проблема для Зеленского – это экономика и безработица. Эксперт считает, что в экономическом блоке команды президента наметились правильные тенденции, поэтому "таких ошибок, как были сделаны в угаре турборежима (например, как с ФОПами), не будет".

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Как известно, 20 мая исполняется год, как Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. Глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко назвал главные достижения и ошибки главы государства за этот период.

Как сообщал Главред, по данным последнего исследования, проведенного социологической группой Рейтинг, если бы выборы президента Украины состоялись в середине мая 2020 года, то за Зеленского проголосовали бы 39,3% граждан (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором).