"Есть проблемы": Зеленский разоткровенничался о переживаниях своих детей

Зеленский рассказал о проблемах своих детей / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский, который в среду презентовал фильм о том, как прошел его первый год на посту главы государства, посетовал на кардинальные изменения в его жизни.

По словам Зеленского, его детям за последние 12 месяцев пришлось научиться жить в условиях постоянной публичности, пишет РБК -Украина.

15-летная Александра и 7-летний сын Кирилл уже год находятся под пристальным вниманием общественности. Кроме того, рядом с ними постоянно находится охрана, которая по словам Зеленского, "не позволяет детям остаться сам на сам со своими мыслями". Особенно тяжело такую публичность переживает его дочь-подросток.

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"Мы научились так жить. Они понимают, что это ответственная страница в жизни нашей семьи. Есть какой-то дискомфорт от того, что нужно научиться жить, когда всегда рядом охрана. Ты не можешь проводить время в одиночестве, это прежде всего касается моих детей. Особенно моя дочка, для нее очень важно сейчас оставаться наедине со своими мыслями, мечтами. И это проблема, это дискомфорт", - признался Владимир Зеленский.

Также Зеленский назвал свою главную ошибку за последние 12 месяцев. На посту президента Украины был излишне терпеливым по отношению к чиновникам. По словам главы государства, ему следовало действовать более жестко.

Зеленский также дал обещание не прекращать процесс переформатирования состава Кабинета министров Украины - вплоть до тех пор, пока он не станет близок к идеальному.