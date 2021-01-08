Годовщина катастрофы самолета МАУ под Тегераном: Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский обратился к украинцам в первую годовщину крушения самолета МАУ в Иране / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который потерпел крушение 8 января 2020 года под Тегераном, был сбит умышленно, все виновные в преступлении будут привлечены к ответственности, а родственники погибших – получат компенсации.

Об этом глава государства написал в Telegram в день первой годовщины авиакатастрофы.

"Трагедии такого масштаба - это всегда рубец на сердце нации. Уже ни у кого нет сомнений в том, что две ракеты преступно отняли жизни 176 мирных людей на борту мирного самолета. Не знать тогда, что в воздухе именно пассажирский самолет, было невозможно. Не понять, что первая ракета поразила вовсе не военную цель, также было невозможно. Это уже аксиоматические данные. Это то, что удалось очень быстро установить благодаря профессиональной работе наших специалистов по безопасности, экспертов и дипломатов. Это то, с чем абсолютно согласно мировое сообщество", - написал глава государства.

Зеленский напомнил, что Иран уже признал свою вину.

"И мы, очевидно, также идем к действенному наказанию виновных и получению надлежащих компенсаций для семей погибших. Все это обязательно будет сделано. Потому что только так справедливо. Хотя все это, к сожалению, уже никогда не компенсирует человеческих потерь", - добавил президент.

По его словам, "совсем скоро будет памятное место, куда могли бы прийти родственники, близкие погибших, просто граждане, чтобы вспомнить, подумать, посидеть рядом".

"Сколько бы времени и усилий не требовал процесс переговоров и вся необходимая международная работа, мы получим все ответы и обязательно получим все необходимые компенсации. Сегодня же должны искренне почтить память 11 наших граждан, чьи жизни были взяты в тот трагический день. И должны искренне поддержать семьи, потерявшие в тот день своих родных", - написал Зеленский.

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