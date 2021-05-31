Голая подруга в прямом эфире: журналист объяснил дикий ТВ-конфуз

Дмитрий Еловский пояснил, что во время прямого эфира находился за городом.
Заместитель главного редкатора российского телеканала Дождь Дмитрий Еловский рассказал о конфузе с обнаженной девушкой, в который он попал, пытаясь выйти в прямой эфир телеканала Украина 24.
Как подчеркнул журналист в комментарии изданию Фонтанка.ру, он был не на работе, а снимала его не профессиональный оператор телеканала, а подруга.
Он отметил, что девушка помогала ему настроить видеосвязь по Skype, держа в руках смартфон.
Журналист пояснил, что во время прямого эфира находился за городом, поэтому профессиональной техники у него не было.
"Конечно, это была не оператор Дождя. Голый оператор компании – это уже из области харассмента", – заявил Еловский.
О забавной истории со своим участием он узнал от знакомых, когда видеозапись уже опубликовали в Сети. Реакция людей на случившееся его, скорее, порадовала.
"В основном люди смеются, и мы тоже смеемся. У меня связь падала миллион раз, но чтобы девушки были на заднем плане обнаженные – нет, такого не было. Вообще не уверен, было ли такое в истории мировой журналистики", – добавил Еловский.
Голая девушка в прямом эфире:
- Напомним, во время прямого включения на украинском телеканале случился курьез - в кадр случайно попала обнаженная женщина.
- Инцидент произошел в эфире телеканала Украина. Ведущие хотели обсудить с заместителем главного редактора российского телеканала Дождь Дмитрием Еловским встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко.
- Из-за технических проблем российский журналист не слышал звук. Еловский, похоже, был дома во время прямого включения, а смартфон держала какая-то женщина. Они переговаривались об отсутствии звука.
- В этот момент женщина резко повернула камеру в свою сторону и в прямом эфире показалась обнаженной.