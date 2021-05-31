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Голая подруга в прямом эфире: журналист объяснил дикий ТВ-конфуз

31 мая 2021, 07:53
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Дмитрий Еловский пояснил, что во время прямого эфира находился за городом.

Еловский рассказал о голой девушке в прямом эфире
Дмитрий Еловский / meduza.io

Заместитель главного редкатора российского телеканала Дождь Дмитрий Еловский рассказал о конфузе с обнаженной девушкой, в который он попал, пытаясь выйти в прямой эфир телеканала Украина 24.

Как подчеркнул журналист в комментарии изданию Фонтанка.ру, он был не на работе, а снимала его не профессиональный оператор телеканала, а подруга.

Он отметил, что девушка помогала ему настроить видеосвязь по Skype, держа в руках смартфон.

Журналист пояснил, что во время прямого эфира находился за городом, поэтому профессиональной техники у него не было.

"Конечно, это была не оператор Дождя. Голый оператор компании – это уже из области харассмента", – заявил Еловский.

О забавной истории со своим участием он узнал от знакомых, когда видеозапись уже опубликовали в Сети. Реакция людей на случившееся его, скорее, порадовала.

"В основном люди смеются, и мы тоже смеемся. У меня связь падала миллион раз, но чтобы девушки были на заднем плане обнаженные – нет, такого не было. Вообще не уверен, было ли такое в истории мировой журналистики", – добавил Еловский.

Голая девушка в прямом эфире:

  • Напомним, во время прямого включения на украинском телеканале случился курьез - в кадр случайно попала обнаженная женщина.
  • Инцидент произошел в эфире телеканала Украина. Ведущие хотели обсудить с заместителем главного редактора российского телеканала Дождь Дмитрием Еловским встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко.
  • Из-за технических проблем российский журналист не слышал звук. Еловский, похоже, был дома во время прямого включения, а смартфон держала какая-то женщина. Они переговаривались об отсутствии звука.
  • В этот момент женщина резко повернула камеру в свою сторону и в прямом эфире показалась обнаженной.
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