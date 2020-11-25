Голая женщина устроила перформанс возле Офиса президента

Весь протест на Банковой быстро пресекли полицейские.
Обнаженная женщина устроила перфоманс прямо перед зданием Офиса президента на улице Банковой в Киеве.
Как сообщает портал УНН, голая дама с надписями на теле быстро взгромоздилась на гранитный шар у второго подъезда здания Офиса президента Владимира Зеленского и несколько раз прокричала: "Долой насилие".
Нарушительницу порядка быстро задержали дежурные по правительственному кварталу правоохранители.
Каких-то четких требований активистка не озвучивала, однако, скорее всего, поводом для протеста стало начало всемирной акции "16 дней против насилия", которая направлена на противодействие домашнему насилию.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Утром, 26 октября, у здания посольства Польши в Киеве движение Femen провело акцию солидарности. Причиной послужило решение польского Конституционного суда, который поддержал запрет на аборты.
- В знак протеста активистка обнажилась, а на ее теле были написаны лозунги: "Мое тело — мой выбор", "Сестры, к оружию".
Автор: Дмитрий Видоменко