Голая женщина устроила перформанс возле Офиса президента

Голый протест возле ОП / УНН

Обнаженная женщина устроила перфоманс прямо перед зданием Офиса президента на улице Банковой в Киеве.

Как сообщает портал УНН, голая дама с надписями на теле быстро взгромоздилась на гранитный шар у второго подъезда здания Офиса президента Владимира Зеленского и несколько раз прокричала: "Долой насилие".

Нарушительницу порядка быстро задержали дежурные по правительственному кварталу правоохранители.

Каких-то четких требований активистка не озвучивала, однако, скорее всего, поводом для протеста стало начало всемирной акции "16 дней против насилия", которая направлена на противодействие домашнему насилию.

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Напомним, ранее Главред сообщал: