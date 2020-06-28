Эколог предупредил, когда Украине грозит голод

Украине лет через 20 грозит голод, спрогнозировал эколог / agroportal.ua

Эколог, директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко считает, что Украина столкнется с проблемой голода лет через 20.

Украине грозит голод из-за вопиющего нарушения экологических законов и безграмотного руководства государством, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По его словам, уже сейчас можно говорить о проблеме опустынивания Киевщины, причем, как ни странно это звучит, в ее северной – полесской – части.

"Там осушили болота и стали выращивать кукурузу и подсолнечник. Тонкий слой сухого торфа был разнесен суховеями, вылез песок. Поедьте в Вышгородский или Макаровский район, вы это увидите. Что там может расти?" – поставил вопрос Борейко.

Эколог полагает, что нужно возвращать болота на свои места, как это сейчас делают в Беларуси, поскольку сельское хозяйство в этих местах вести невозможно.

Читайте такжеГолод скоро станет страшнее коронавируса"Природу не надуришь, и она жестоко мстит за неуважение к себе. С проблемой голода Украина столкнется, думаю, лет через 20, потому что такого вопиющего нарушения экологических законов и такого безграмотного руководства страной никто никогда не видел", – заявил эколог.

Ранее эколог Александр Соколенко говорил, что в Украине появляются локальные пустыни, в частности, земля превратилась в сухой песок под городом Нежин Черниговской области. Эксперт добавил, что земля стала сухим песком, поскольку на ней выращивали растения, которые сильно обедняют почву, а потом бросили.