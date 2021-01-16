Голубовская назвала два главных симптома легкого течения COVID-19

Голубовская назвала легкие симптомы коронавируса / УНИАН

Очень частый симптом коронавируса, на который жалуются пациенты - потеря обоняния.

Ведущий киевский инфекционист Ольга Голубовская сообщила, что признак потери нюха при инфекции может говорить о легком течении заболевания, то есть без госпитализации.

"То, о чем я уже с мая месяца говорю своим пациентам - если вы потеряли обоняние, с большой вероятностью у вас не будет тяжелого течения заболевания, до 86% этого симптома припадает на легкие формы. Помимо потери обоняния может быть извращение вкуса, например, любая вода, в т.ч. из крана кажется сладкой",- написала медик на своей Facebook-странице.

Также о легком течении болезни может свидетельствовать и диарея, считает Голубовская.

"То же самое в меньшей степени можно сказать о диарейном синдроме с той оговоркой, что он сам по себе может быть достаточно изнуряющим. Поэтому - "потерял нюх", радуйся, не потеряешь сатурацию..." - сообщила инфекционист.

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