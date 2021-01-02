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Голубовская раскритиковала введение локдауна в Украине

2 января 2021, 21:14

Локдаун, который хотят ввести в нашей стране с 8 января сможет лише временно снизить количество больных коронавирусом.

Ольга Голубовская
Голубовская раскритиковала локдаун / УНИАН

Локдаун, который хотят ввести в нашей стране с 8 января сможет лише временно снизить количество больных коронавирусом, однако полностью не остановит пандемию.

Об этом сказала ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская в интервью телеканалу Kyiv Live. По ее мнению, после ослабления жестких карантинных ограничений, может начаться новый рост заболеваемостью COVID-19.

"Никакой локдаун ничего не остановит. Он, единственное, что может снизить временно количество больных. После окончания локдауна мы будем видеть опять рост. Смотрите, весной я поддерживала (локдаун – ред.) и я, в принципе, всегда поддерживаю", – сказала Голубовская.

Вместе с тем она все же выступила за введение локдауна, поскольку по ее мнению, это единственная мера, которая способна противостоять распространению болезни.

Голубовская рассказала, что в клиниках, которые принимают больных коронавирусом, "происходят страшные вещи".

"У нас не хватает рук для того, чтобы просто подойти к больным, люди этого не видят, медперсонал просто падает. Я уже давно говорю, у нас хорошие протоколы и мы обучили им многих людей и врачей. Чтобы вытащить человека "тяжелого", возле него нужно находиться круглосуточно", – отметила она.

Голубовская добавила, что акцент нужно делать на группы риска, поскольку смертность большая именно у этих людей.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 31 декабря президент Владимир Зеленский прокомментировал решение о покупке Украиной вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech. По его словам, Украина заключила контракт не дождавшись конца испытаний, поскольку многие страны стоят в очереди. При этом вакцина поступит только после официальной регистрации.
  • 12 декабря главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от коронавируса. Согласно программе, Украина гарантированно получит бесплатно 8 миллионов доз вакцины от COVID-19.
  • 10 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.
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