Голубовская раскритиковала введение локдауна в Украине

Голубовская раскритиковала локдаун / УНИАН

Локдаун, который хотят ввести в нашей стране с 8 января сможет лише временно снизить количество больных коронавирусом, однако полностью не остановит пандемию.

Об этом сказала ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская в интервью телеканалу Kyiv Live. По ее мнению, после ослабления жестких карантинных ограничений, может начаться новый рост заболеваемостью COVID-19.

"Никакой локдаун ничего не остановит. Он, единственное, что может снизить временно количество больных. После окончания локдауна мы будем видеть опять рост. Смотрите, весной я поддерживала (локдаун – ред.) и я, в принципе, всегда поддерживаю", – сказала Голубовская.

Вместе с тем она все же выступила за введение локдауна, поскольку по ее мнению, это единственная мера, которая способна противостоять распространению болезни.

Голубовская рассказала, что в клиниках, которые принимают больных коронавирусом, "происходят страшные вещи".

"У нас не хватает рук для того, чтобы просто подойти к больным, люди этого не видят, медперсонал просто падает. Я уже давно говорю, у нас хорошие протоколы и мы обучили им многих людей и врачей. Чтобы вытащить человека "тяжелого", возле него нужно находиться круглосуточно", – отметила она.

Голубовская добавила, что акцент нужно делать на группы риска, поскольку смертность большая именно у этих людей.

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