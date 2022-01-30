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Голубовская рассказала, будет ли "пожизненная" вакцинация от коронавируса для украинцев

30 января 2022, 12:25
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Инфекционист в очередной раз призвала вакцинироваться от коронавируса.

Инфекционист Минздрава Ольга Голубовская высказалась относительно возможной/ УНИАН

Ведущая инфекционист Минздрава Ольга Голубовская высказалась относительно возможной необходимости прививаться и дальше на постоянной основе.

Заслуженный врач Украины в эфире телеканала "Украина 24" призвала вакцинироваться от коронавируса бустерной дозой людей в возрасте и тех граждан, которые входят в группу риска

Голубовская отметила, что из-за новых препаратов от COVID-19 вакцинированным людям в дальнейшем не придется делать прививки всю жизнь.

Также Голубовская высказалась о новом варианте коронавируса, который может обходить защиту, сформированную в организме человека благодаря вакцинам. В частности, как это фиксируется у штамма "Омикрон", что отличается высокой заразностью.

Читайте также"Думал, что дадут путевку в санаторий": украинец 27 раз вакцинировался от коронавируса"Нам обещали новую вакцину под новые варианты, поскольку эти ускользают", - отметила она.

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При этом врач-инфекционист подчеркивает, что все же бустерная прививка от COVID-19 рекомендуется пожилым и пациентам из группы риска.

"А для молодежи это практически не играет никакой роли. Я думаю, что все будет меняться", - высказалась Голубовская.

Отметим, что коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 24 508 человек, из них - 3378 детей и 444 медработника. При этом в больницы были госпитализированы 3692 человека.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 29 января в Украине умерли 94 человека. В то же время выздоровели 3145 человек.

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Автор: Сергей Кущ
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коронавирус Ольга Голубовская новости Украины
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