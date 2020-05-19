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Никакой спецоперации: в СБУ сделали заявление об интервью Гиркина Гордону

19 мая 2020, 13:30

Интервью с террористом "ДНР" Игорем Гиркиным-Стрелковым и Натальей Поклонской – личная инициатива журналиста Дмитрия Гордона.

Дмитрий Гордон
В СБУ назвали интервью Гордона с Гиркиным и Поклонской его личной инициативой / УНИАН

В Службе безопасности Украины опровергли заявление журналиста Дмитрия Гордона о том, что беседы с офицером ФСБ Игорем Гиркиным и экс-"прокурором" аннексированого Крыма Натальей Поклонской были проведены под патронатом украинских спецслужб.

"Служба безопасности Украины сообщает, что проведение интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным (Стрелковым) является инициативой журналиста Дмитрия Гордона", - отмечается в официальном заявлении СБУ в Facebook.

Впрочем, в спецслужбе считают, что сведения, которые были обнародованы в данных интервью, послужат материалом для будущих расследований СБУ в процессе доказательства вины России в событиях в Крыму и на Донбассе.

"Между тем вся информация, озвученная в этих интервью, уже подробно анализируется сотрудниками Службы на предмет ее использования, как дополнительных доказательств захвата Российской Федерацией территории Украины и фактического развязывания войны на востоке нашей страны", - подчеркнули в спецслужбе.

Напомним, в понедельник, 18 мая, журналист Дмитрий Гордон по видеосвязи провел интервью с бывшим террористом "ДНР", офицером российских спецслужб Игорем Гиркиным-Стрелковым. Интервью вызвало резонанс, после чего под офисом Гордона состоялась акция протеста.

Украина Дмитрий Гордон Игорь Гиркин
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