Гордон заявил о подрывной работе на территории врага

Гордон: "Я вел подрывную работу на территории врага" / УНИАН

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал об активной подрывной деятельности, которую он провел, появляясь на эфирах российских телевизионных шоу.

"Я включался на каналы врагов, к Скабеевой и Попову. На каналы врагов, которые находятся на территории врага. Я вёл подрывную работу на территории врага. Чего не делает, к сожалению, моё государство", — сообщил Гордон в эфире телеканала Украина 24.

По словам журналиста, именно он назвал президента РФ Владимира Путина преступником в прямом эфире на телеканале Россия. Он добавил, что рассказывал о событиях с точки зрения Украины, чтобы о них узнали российские граждане, которые смотрят пропагандистов.

Гордон добавил, что врагов нужно искать внутри страны. И добавил, что агентом России в Украине является Виктор Медведчук, поэтому его телеканалы непременно нужно бойкотировать.

Журналист подчеркнул, что предают страну заробитчане и артисты, которые едут работать в Россию, на территорию врага.