Гордон заявил о подрывной работе на территории врага

Журналист подчеркнул, что намеренно выступал на российском телевидении.
Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал об активной подрывной деятельности, которую он провел, появляясь на эфирах российских телевизионных шоу.
"Я включался на каналы врагов, к Скабеевой и Попову. На каналы врагов, которые находятся на территории врага. Я вёл подрывную работу на территории врага. Чего не делает, к сожалению, моё государство", — сообщил Гордон в эфире телеканала Украина 24.
По словам журналиста, именно он назвал президента РФ Владимира Путина преступником в прямом эфире на телеканале Россия. Он добавил, что рассказывал о событиях с точки зрения Украины, чтобы о них узнали российские граждане, которые смотрят пропагандистов.
Гордон добавил, что врагов нужно искать внутри страны. И добавил, что агентом России в Украине является Виктор Медведчук, поэтому его телеканалы непременно нужно бойкотировать.
Журналист подчеркнул, что предают страну заробитчане и артисты, которые едут работать в Россию, на территорию врага.