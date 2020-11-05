УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Госбюджет на 2021 год: какими будут пенсии и зарплаты

5 ноября 2020, 17:05

Премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил основные параметры государственного бюджета на 2021 год.

Названы основные параметры бюджета на 2021 год / Кабмин

Согласно принятому в первом чтении проекту бюджета на 2021, пенсии в следующем году вырастут. Кроме того, будут введены доплаты отдельным категориям пенсионеров.

Сообщается, что минимальная пенсия в следующем году составит:

  • с 1 января - 1769 гривен;
  • с 1 июля - 1854 гривен;
  • с 1 декабря - 1934 гривен.

Также с 1 мая пройдет индексация пенсий, а украинцы в возрасте 80 лет и старше начнут получать ежемесячную доплату в размере 500 гривен.

Кроме того, с 1 июля ежемесячную доплату в размере 400 гривен начнут получать пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет.

При таких условиях расходы бюджета, которые будут направляться Пенсионному фонду Украины на выплату пенсий, в 2021 году составят 203,8 млрд гривен.

Читайте такжеРада приняла бюджет-2021 в первом чтении

Также вырастет и минимальная зарплата в 2021 году на 30%. Запланировано поэтапное повышение с 1 января до 6000 гривен и с 1 июля до 6500 гривен.

Предусмотрен и рост средней зарплаты до 13 632 гривен в 2021 году. Ожидается, что реальная зарплата (с учетом инфляции) вырастет на 12,1% в 2021 году.

​Премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил основные параметры государственного бюджета на 2021 год.

"Повышение зарплат медикам и учителям, рекордные расходы на систему здравоохранения, рост минимальной заработной платы и другие факты о проекте Госбюджета-2021. Сегодня Верховная Рада поддержала этот законопроект в первом чтении", - написал Шмыгаль в Facebook.

Бюджет на 2021 год – о чем ранее сообщал Главред:

пенсии зарплаты новости Украины Денис Шмыгаль госбюджет 2021
Сейчас вы просматриваете новость «Госбюджет на 2021 год: какими будут пенсии и зарплаты». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

18:14
Пересчет голосов не поможет Трампу: Байдену достаточно победы в Аризоне и Неваде – CNN
18:10
Выходные на Новый год 2021: как будут отдыхать украинцы Видео
17:54
Гороскоп на 6 ноября для всех: выгодный риск, любовная вспышка и жизненный переворот Видео
17:49
Трамп оскандалился громким заявлением о выборах, Байден ответил Видео
17:33
В Кабмине раскрыли планы по решению Киева об амнистии на Донбассе Видео
Реклама
17:30
Одному знаку Зодиака светит завидное место работы – эксперт Видео
17:15
Винник раскрыл тяжелые последствия коронавируса
17:05
Госбюджет на 2021 год: какими будут пенсии и зарплаты Видео
16:57
"Живьем брать не будут": в МВД Беларуси поставили ультиматум протестующими Видео
16:49
СМИ назвали фамилии судей, отказавшихся от участия в заседаниях КСУ
16:34
В Раде поддержали компенсации гражданам за задержку пенсий и зарплат Видео
16:28
"Не успело, бл*дь? На работу надо ходить": Арахамия в Раде наехал на Тищенко Видео
16:15
Продажи в аптеках: лидируют витамины, успокоительные и противовирусные препараты
16:01
Диетолог назвала идеальный ужин: что можно съесть Видео
15:57
Новый план Украины по Донбассу: в Киеве назвали главную проблему Видео
15:47
Звезда Лиги Смеха раскрыла свой необычный роман
15:45
В Москве и "ДНР" ответили на предложение Украины по Донбассу Видео
15:39
Врач развеял миф вокруг популярной при лечении COVID-19 процедуры Видео
15:23
Ученые нашли новый ранний симптом коронавируса Видео
15:15
Коронавирус ударит с новой силой: Шмыгаль озвучил шокирующий прогноз по COVID-19 Видео
Реклама
15:05
Частое мочеиспускание: врачи указали на 6 причин Видео
14:58
В состав совместных патрулей на Донбассе войдут представители ОРДЛО – Резников Видео
14:56
"Готовьте зимнюю резину и обогреватель": синоптик назвала дату первых морозов в Украине Видео
14:54
Усиление карантина в Украине: Кабмин намерен принять решение по транспорту Видео
14:53
Коронавирус и грипп: инфекционист назвал главное отличие Видео
14:51
Monatik выпустил клип на песню ритмоLove Видео
14:36
Под Радой произошли столкновения между "евробляхерами" и полицией Видео
14:33
Тату, секс втроем и аллергия: ТОП-7 фактов о Соне Плакидюк, которых никто не знал
14:31
От выборов в ОРДЛО – к распаду государства: чем опасны новые миротворческие инициативы Киева мнение
14:20
"Демоны пытаются украсть победу": духовник Трампа побилась в экстазе ради его победы Видео
14:04
Ляшко объяснил, нужен ли тест для выхода на работу после COVID-19 Видео
13:59
Лекарственные травы: названы растения, помогающие от вздутия живота Видео
13:52
"Бешеное чудовище": нардепы Лерос и Юрченко устроили драку в Раде Видео
13:45
Рада приняла бюджет-2021 в первом чтении Видео
13:41
Беларусь "прикрыла" границу: Лукашенко оправдался Видео
13:29
Выборы в США: прохожие с криками ворвались в прямой эфир украинского телеканала Видео
13:11
Алсу зарегистрировала права на имя дочки
12:58
В метро Киева ужесточают контроль из-за карантина: кому и за что грозит наказание Видео
12:53
Алиев ультимативно выдвинул условия для прекращения войны в Карабахе Видео
12:51
Кофе натощак? Ученые дали неожиданный ответ Видео
Реклама
12:44
Стас Пьеха раскрыл тяжелые последствия коронавируса
12:41
"Месье сержант, два часа до рассвета": рецензия на фильм Ночной патруль Видео
12:32
Ляшко рассказал, кто перейдет на дистанционку в "красной" зоне карантина Видео
12:26
Труханов: в Одессе продолжается проект по установке подземных контейнеров для сбора ТБО актуально
12:21
Украина назвала дату первого международного саммита по деоккупации Крыма
12:17
Alyosha рассказала жуткую историю об изнасиловании Видео
11:56
У Путина ответили на предложение Кравчука по выборам на Донбассе Видео
11:50
США охватили массовые протесты и погромы: задержаны десятки человек Фото Видео
11:43
Подсчет голосов на выборах в США затягивается: в чем причина Видео
11:41
Эксперт назвал фактор, при котором Россию ждет обвал экономики и долгий кризис
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять