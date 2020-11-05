Госбюджет на 2021 год: какими будут пенсии и зарплаты

Названы основные параметры бюджета на 2021 год / Кабмин

Согласно принятому в первом чтении проекту бюджета на 2021, пенсии в следующем году вырастут. Кроме того, будут введены доплаты отдельным категориям пенсионеров.

Сообщается, что минимальная пенсия в следующем году составит:

с 1 января - 1769 гривен;

с 1 июля - 1854 гривен;

с 1 декабря - 1934 гривен.

Также с 1 мая пройдет индексация пенсий, а украинцы в возрасте 80 лет и старше начнут получать ежемесячную доплату в размере 500 гривен.

Кроме того, с 1 июля ежемесячную доплату в размере 400 гривен начнут получать пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет.

При таких условиях расходы бюджета, которые будут направляться Пенсионному фонду Украины на выплату пенсий, в 2021 году составят 203,8 млрд гривен.

Читайте такжеРада приняла бюджет-2021 в первом чтении

Также вырастет и минимальная зарплата в 2021 году на 30%. Запланировано поэтапное повышение с 1 января до 6000 гривен и с 1 июля до 6500 гривен.

Предусмотрен и рост средней зарплаты до 13 632 гривен в 2021 году. Ожидается, что реальная зарплата (с учетом инфляции) вырастет на 12,1% в 2021 году.

​Премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил основные параметры государственного бюджета на 2021 год.

"Повышение зарплат медикам и учителям, рекордные расходы на систему здравоохранения, рост минимальной заработной платы и другие факты о проекте Госбюджета-2021. Сегодня Верховная Рада поддержала этот законопроект в первом чтении", - написал Шмыгаль в Facebook.

Бюджет на 2021 год – о чем ранее сообщал Главред: