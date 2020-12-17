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Государство заплатило Витренко 170 млн гривен перед назначением в Кабмин - журналист

17 декабря 2020, 09:17
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Деньги поступили в счет оплаты премии за победу в Стокгольмском арбитраже над Газпромом.

витренко
Юрий Витренко / Фейсбук Ю.Витренко

НАК Нафтогаз Украины выплатил бывшему исполнительному директору этой компании Юрию Витренко 170 млн гривен.

Деньги поступили в счет оплаты премии за победу в Стокгольмском арбитраже над российским Газпромом, сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Ссылаясь на информацию, поступившую из Ощадбанка и Нафтогаза, Бутусов подчеркнул, что деньги уже поступили на счет Витренко.

"Сегодня достигнута договоренность в Кабмине о выплате Витренко из бюджета НАК Нафтогаз 170 миллионов гривен – накануне голосования в парламенте! По нашим данным, деньги поступили на счет", – написал он.

Журналист уточнил, что изначально Витренко требовал через суд от государственной компании 94 млн гривен, однако в итоге сумма выросла.

Он также опубликовал сканы копии иска Витренко к Нафтогазу о взыскании премии.

Как уточняет Telegram-канал Украина 24, деньги уже зачислены на счёт Витренко UA 833226690000026208003207069.

Отметим, что накануне народный депутат от Слуги народа Евгения Кравчук заявляла о том, что выплаты премии Витренко будут проходить в течение 4 лет.

Об этом она сообщила в видео, размещенном журналистом Андреем Павловским (Pavlovsky News) на его странице в социальной сети Facebook.

"Сейчас эти средства будут переданы в бюджет. А потом в течение 4 лет они будут ему выплачены как долг. Он получит эту премию не одновременно и не сейчас", - сказала депутат.

Читайте также"Нафтогаз" выплатит Витренко премию в 4 миллиона долларов - СМИКравчук сообщала, что эту информацию депутатам сообщил сам Витренко в ходе онлайн-встречи в качестве кандидата на должность первого вице-премьера -министра энергетики и угольной промышленности.

В то же время народный депутат Украины Александр Качура сообщил, что на заседании фракции Слуга народа обсуждалась кандидатура Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики. Он отметил, что Витренко подключался через Skype, передает УНИАН.

Юрий Витренко – новости:

Нафтогаз Кабмин Юрий Витренко Юрий Бутусов новости Украины
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