"Готовимся к худшему": в Минобразования допустили возобновление телеуроков

В Минобразования заговорили о возобновлении он-лайн уроков

Проведение телеуроков в рамках проекта Всеукраинская школа онлайн в новом учебном году будет продолжено.

Об этом сказал и.о. министра образования Сергей Шкарлет в эфире телеканала Дом, передает osvita.ua.

По его словам, сейчас идет работа над тем, чтобы охватить гораздо большую аудиторию школьников, включая 11-классников.

"Мы в любом случае должны готовиться к худшему сценарию. Телеуроки продолжатся, потому что телевидение - это на сегодня самый распространенный канал, который дает возможность донести информацию до самых отдаленных уголков", - сказал и.о. министра.

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Он также сообщил, что в Украине остается 74 школы, которые до сих пор не подключены к Интернету.

Как ранее писал Главред, в Министерстве здравоохранения разработали специальный алгоритм, на базе которого дети должны пойти в школу с 1 сентября. Рекомендации предусматривают маршруты учеников в школу и расписание допуска учащихся к обучению в учреждениях образования.

Ранее Максим Степанов сделал заявление, согласно которому с 1 сентября школы не будут работать в регионах, городах или районах, где установлен красный уровень эпидемиологической опасности.