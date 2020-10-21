Готовьтесь к худшему: врач дала мрачный прогноз насчет эпидемии COVID-19

Эпидемия коронавируса осложнится сезонным гриппом и ОРЗ, подчеркнула Людмила Мухарская.
Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская прокомментировала прогноз Минздрава о том, что в Украине стоит ожидать десятков тысяч новых вирусных больных.
Свой прогноз медик озвучила в в эфире телеканала Украина 24.
Она предупредила о том, что эпидемия коронавируса осложнится сезонным гриппом и ОРЗ.
"В этот сезон будет значительно большее количество средних и тяжелых больных, чем на данный момент. Подключится грипп с тяжелыми формами и другие респираторные заболевания", - подчеркнула эксперт.
Она также призвала готовиться к показателю в 20 тысяч новых вирусных больных в сутки.
"Нужно готовиться, готовить койки, и не просто койки, а койки с подключением к кислороду, в отделениях интенсивной терапии, реанимационных. Даже не "нужно готовиться", а – быть готовым. Думаю, вопрос нехватки врачей самый болезненный. Койки можно найти, но врачей – большая проблема", - добавила Мухарская.
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Ранее и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил о том, что в Украине пик эпидемии вирусных заболеваний ожидается в конце ноября.
В то же время Кузин спрогнозировал 35 тысяч случаев вирусной заболеваемости в Украине в сутки в худшем случаев (заболевание коронавирусом и гриппом).
Коронавирус в Украине:
- В Украине за сутки COVID-19 выявили у 5 тыс. 469 человек. Из них 275 детей и 214 медицинских работников. Госпитализирован 841 человек.
- За все время в Украине COVID-19 заболели 309 тыс. 107 человек, из них 18 тыс. 828 детей и 19 тыс. 809 медработников.
- За этот период выздоровели 129 тыс. 533 пациентов, умерли - 5 тыс. 786.