Готовьтесь к худшему: врач дала мрачный прогноз насчет эпидемии COVID-19

Врач рассказала, что ждет украинцев из-за COVID-19 / Фото pixabay.com

Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская прокомментировала прогноз Минздрава о том, что в Украине стоит ожидать десятков тысяч новых вирусных больных.

Свой прогноз медик озвучила в в эфире телеканала Украина 24.

Она предупредила о том, что эпидемия коронавируса осложнится сезонным гриппом и ОРЗ.

"В этот сезон будет значительно большее количество средних и тяжелых больных, чем на данный момент. Подключится грипп с тяжелыми формами и другие респираторные заболевания", - подчеркнула эксперт.

Она также призвала готовиться к показателю в 20 тысяч новых вирусных больных в сутки.

"Нужно готовиться, готовить койки, и не просто койки, а койки с подключением к кислороду, в отделениях интенсивной терапии, реанимационных. Даже не "нужно готовиться", а – быть готовым. Думаю, вопрос нехватки врачей самый болезненный. Койки можно найти, но врачей – большая проблема", - добавила Мухарская.

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Ранее и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил о том, что в Украине пик эпидемии вирусных заболеваний ожидается в конце ноября.

В то же время Кузин спрогнозировал 35 тысяч случаев вирусной заболеваемости в Украине в сутки в худшем случаев (заболевание коронавирусом и гриппом).

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