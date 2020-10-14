Говорят по-русски, работают за копейки: в Эстонии ополчились на украинских заробитчан

Эстония не может позволить себе массовый приток мигрантов, подчеркнул Март Хельме.
Рост числа украинских заробитчан является для Эстонии нежелательным, заявил эстонский министр внутренних дел, глава Консервативной народной партии Март Хельме.
Как подчеркнул он в интервью Немецкой волне, украинцы не говорят по-эстонски и готовы работать за минимальную плату.
"Мы не хотим, чтобы их (украинских заробитчан, - ред.) стало здесь слишком много. Украинцы не будут разговаривать здесь на эстонском, они будут разговаривать на русском - это все понятно. Я понимаю их очень хорошо, это, конечно, для них легче, и они будут пополнять русскоязычное население в Эстонии. Поэтому мы против этого", - сказал Хельме.
Министр подчеркнул, что Эстония как небольшая страна не может позволить себе массовый приток мигрантов.
"Если мы откроем все двери и ворота для украинцев, то через некоторое время ... Мы же видим статистику - десятки тысяч украинцев перебрались в Эстонию. Это немало для Эстонии. … Если бы нас было 100 млн, пусть бы приезжали 100 тыс. украинцев", - добавил он.
Хельме также опасается, что украинские трудовые мигранты могут отобрать работу у местного населения.
"Они готовы работать за мизерные зарплаты. Потеряют работу наши люди - и эстонцы, и русские, которые не готовы работать за мизерные средства", - пояснил он.
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Отмечается, что в Эстонию в течение последних лет прибыли более 25 тысяч трудовых мигрантов из Украины. По данным МВД Эстонии, в рамках иммиграционной квоты украинцы получали наибольшее количество временных видов на жительство среди всех иммигрантов. К примеру, за первое полугодие 2018 года на украинцев пришлось около 80 процентов выданных в Эстонии видов на жительство.
Как ранее сообщалось, дипломатические представительства Чехии в Украине возобновляют прием заявок на выдачу виз для работников из Украины, которые будут востребованы на рынке труда.