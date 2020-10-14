Говорят по-русски, работают за копейки: в Эстонии ополчились на украинских заробитчан

В Таллине сделали резкое заявление насчет украинских заробитчан / cont.ws

Рост числа украинских заробитчан является для Эстонии нежелательным, заявил эстонский министр внутренних дел, глава Консервативной народной партии Март Хельме.

Как подчеркнул он в интервью Немецкой волне, украинцы не говорят по-эстонски и готовы работать за минимальную плату.

"Мы не хотим, чтобы их (украинских заробитчан, - ред.) стало здесь слишком много. Украинцы не будут разговаривать здесь на эстонском, они будут разговаривать на русском - это все понятно. Я понимаю их очень хорошо, это, конечно, для них легче, и они будут пополнять русскоязычное население в Эстонии. Поэтому мы против этого", - сказал Хельме.

Министр подчеркнул, что Эстония как небольшая страна не может позволить себе массовый приток мигрантов.

"Если мы откроем все двери и ворота для украинцев, то через некоторое время ... Мы же видим статистику - десятки тысяч украинцев перебрались в Эстонию. Это немало для Эстонии. … Если бы нас было 100 млн, пусть бы приезжали 100 тыс. украинцев", - добавил он.

Хельме также опасается, что украинские трудовые мигранты могут отобрать работу у местного населения.

"Они готовы работать за мизерные зарплаты. Потеряют работу наши люди - и эстонцы, и русские, которые не готовы работать за мизерные средства", - пояснил он.

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Отмечается, что в Эстонию в течение последних лет прибыли более 25 тысяч трудовых мигрантов из Украины. По данным МВД Эстонии, в рамках иммиграционной квоты украинцы получали наибольшее количество временных видов на жительство среди всех иммигрантов. К примеру, за первое полугодие 2018 года на украинцев пришлось около 80 процентов выданных в Эстонии видов на жительство.

Как ранее сообщалось, дипломатические представительства Чехии в Украине возобновляют прием заявок на выдачу виз для работников из Украины, которые будут востребованы на рынке труда.